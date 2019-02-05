Телеком: Amdocs модернизирует бизнес-системы Билайн

MForum.ru
05.02.2019,
ВымпелКом и Amdocs договорились о запуске проекта модернизации IT-инфраструктуры оператора Билайн. Модернизация затронет и окружение IT-систем. Новая инфраструктура в связке с технологиями BigData, как ожидается, позволит оператору предоставлять персонализированные сервисы клиентам - от каналов самообслуживания до индивидуальных пакетных тарифов, а также продуктов за пределами телекома. Также ускорится разработка и вывод на рынок новых цифровых продуктов, а еще у компании появится возможность быстрее реагировать на вызовы рынка, чаще радовать клиентов приятными изменениями.
Amdocs будет работать с ВымпелКом по модели Managed Services (предоставления профессиональных услуг), компании подписали соответствующее долгосрочное соглашение.
Пресс-релиз компаний ВымпелКом и Amdocs
Билайн в партнерстве c Amdocs начинает цифровую реорганизацию IT-инфраструктуры
Москва / Сент-Луис, 5 февраля 2019 г. ⎯ ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о начале нового цифрового проекта по модернизации внутренней IT-инфраструктуры, реализуемого в партнерстве с компанией Amdocs, лидером на рынке поставщиков программного обеспечения и сервисов в области коммуникаций и медиа.
Проект предполагает модернизацию цифровых бизнес-системи их окружения. В связке с технологиями Big Data, широко применяемыми в Билайн, модернизированная IT-инфраструктура позволит компании предоставлять персонализированные цифровые сервисы своим клиентам – от каналов самообслуживания до уникальных пакетных тарифов, включающих в себя, как классические сервисы мобильного доступа, так и продукты за пределами телекома.
Цифровизация ядра позволит Билайн значительно увеличить скорость разработки и вывод на рынок новых цифровых продуктов, что положительно отразится на качестве клиентского опыта. Кроме того, реализация проекта повысит гибкость бизнеса компании.
В рамках сделки Билайн и Amdocs также подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии по модели Managed Services.
Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом», прокомментировал соглашение: «Будущее телекома – это персонализированные предложения и сервисы, которые могут быть гибкими и мобильными, - то есть адаптироваться под потребности клиентов в режиме реального времени. Цифровизация ядра позволит Билайн в течение считанных недель запускать или менять свои продукты под запросы любого клиента. При этом в наши предложения, помимо традиционного телекомовского наполнения из минут, мегабайтов и СМС, можно будет включать, например, мили авиакомпаний, литры бензина и другие выгодные услуги за пределами телекома.
Шуки Шеффер, генеральный директор Amdocs: «Билайн Россия - один из лидеров цифровой трансформации, везде и всегда фокусирующийся на предоставлении выдающегося клиентского опыта своим потребителям. Мы рады, что Аmdocs выбран партнером для такой бизнес- инициативы и будем совместно работать с Билайн, чтобы обеспечить выполнение всех текущих и возникающих в ходе проекта обязательств».
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теги: ВымпелКом Билайн Amdocs managed services
© Алексей Бойко,
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