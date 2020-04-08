B2B | B2G: МегаФон поможет навести порядок в кадастре недвижимости

08.04.2020, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске обновленного решения "Цифровой двойник города". В сервисе, запущенном в июне 2019 года, появилась синхронизация данных с государственным кадастром недвижимости. Благодаря такой интеграции муниципалитеты и региональные власти смогут точнее контролировать использование муниципальных земель.

Услуга "Цифровой двойник города" поможет повысить эффективность работы муниципальных и региональных властей. Сервис позволяет анализировать состояние систем жизнеобеспечения города - для этого используется 3D карта с подключаемыми слоями данных. Можно видеть на модели, например, загруженность дорог, расположение тепло- и водомагистралей, состояние кровельного покрытия жилых зданий и так далее. В системе более 10 различных настраиваемых слоев.

Новинка услуги - модуль учета земельных участков. После аэрофотосъемки территории сервис объединяет полученные данные с информацией государственного кадастра, что позволяет выявлять земельные участки, статус и границы которых необходимо уточнить. Это позволяет существенно оптимизировать время работ кадастровых инженеров.

«Отсутствие точных сведений в едином государственном реестре недвижимости часто приводит к спорам между землепользователями. Имея на руках предварительные данные от “Цифрового двойника”, местные власти могут точнее и быстрее вести кадастровые работы и вносить обновленные данные в реестр недвижимости. Если раньше для первичного выявления незаконно используемых земель требовались месяцы и усилия большого количества специалистов, то благодаря воздушной съемке и машинному зрению теперь на это уйдет всего несколько недель», – сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Для города с населением около 1 млн, развертывание "цифрового двойника", с учетом проведения аэрофотосъемки, занимает около 1 месяца. Если у города уже есть собственные ГИС и платформа "умного города", их можно объединить с решением МегаФона с помощью API.

Пресс-релиз МегаФон на сайте компании

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теги: услуги МегаФон B2B B2G цифровой двойник города