Господдержка: Отечественная электроника в лице Ростеха получит 21,4 млрд на 5G

30.06.2021, MForum.ru

Отечественная электроника в лице Ростеха получит 21,4 млрд на 5G

Что же получат граждане России за эти деньги?

Ростех обещает разработать проект по производству оборудования 5G / IMT-2020 и наладить его системный (серийный?) выпуск. Для этого планируется создать "кооперацию" российских компаний, располагающих наработками и компетенциями в области 5G. Также будет "подготовлена площадка" для серийного производства оборудования.

В правительстве надеются, что так мы сможем получить "отечественное комплексное решение 5G" к 2024 году. Про степень доверия к "комплексности" такого решения говорить пока что явно преждевременно. Без серьезных испытаний на сети хотя бы городского масштаба, вряд ли можно упоминать о какой-то комплексности.

Поверим в успех проекта? В то, что он будет выполнен в заявленные сроки? Или вдруг окажется, что отечественное комплексное решение это "локализованная" (крупноблочная) сборка решений какого-нибудь китайского вендора с названием из 6 букв, которое будет стыдливо заменено на какое-нибудь более пафосное название типа Монолит, Базальт или Вулкан? Увы, вопросов у меня много, а вот с ответами пока что туго.

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