Digital divide: AT&T обещает выделить еще $3 млрд на сокращение "цифрового разрыва"

MForum.ru
06.04.2024,
Digital divide (цифровой разрыв) - так в США называют проблему, которую в РФ принято называть "цифровым неравенством". В США работают над сокращением цифрового разрыва, в РФ аналогичные усилия называют "устранением цифрового неравенства". Впрочем, это не совсем одно и то же. В США заботятся не только об обеспечении покрытия сетей сотовой связи там, где его нет, но и о том, чтобы домохозяйства с низкими доходами имели возможность воспользоваться услугами, которые им предлагает оператор сотовой связи.
Соответствующие льготы финансирует федеральный бюджет США. В этом году правительственная программа финансирование стимулирования подключений к широкополосному интернету домохозяйств с низкими доходами завершается, и нет ясности, будет ли она возобновлена. В этих условиях AT&T пообещала продолжать предлагать интернет-тариф в размере $30 в месяц - на субсидирование этого проекта и другие усилия в области digital divide американский оператор выделил $3 млрд. Это доведет сумму, которая выделила AT&T на развитие ШПД с 2021 года до $5 млрд. В рамках этой инициативы оператор стремится обеспечить подключение для 25 млн человек.
AT&T объясняет свою инициативу, ссылаясь на данные Broadband Now, представленные в ноябре 2023 года, в которых говорится, что 42 млн человек в США (12%) по-прежнему не имеют доступа к фиксированной или мобильной широкополосной связи. Он также подчеркнул, что некоторые люди живут на территориях, где покрытие обеспечено, но они не подключаются к сети из-за недостаточного уровня цифровой грамотности. В заявлении компании говорится, что дополнительное финансирование "устранит основные препятствия на пути к подключению, доступности и внедрению".
AT&T объяснила, что продолжит оказывать давление на политиков, с тем, чтобы они возобновили правительственную программу повышения доступности подключений, которая должна завершиться в ближайшие недели, "и нашли долгосрочное решение для поддержки наиболее нуждающихся семей".
Оператор планирует продолжать предоставлять услуги мобильной связи со скидкой "более чем 135 тысячам государственных и частных" образовательных учреждений.
Оператор заявил, что с 2021 года около 5 млн человек воспользовались его льготными интернет-услугами и программами цифровой грамотности.
Другие важные события включают пожертвования более $123 млн некоммерческим организациям, занимающимся сокращением цифрового разрыва; предоставление 245 тысяч устройств с возможностью доступа в интернет или подключений к интернету; обучение цифровым навыкам 288 тысяч взрослых.
Интересно, увидим ли мы в РФ какие-то схожие масштабные инициативы со стороны операторов или государства? Пока что УЦН - это всего лишь обеспечение потенциальной возможности для подключения к сети. Впрочем, кто-то может сказать, что у нас и без того основные тарифы операторов - социальные, если сравнивать расходы на связь с расходами на ЖКХ.
По материалам Mobile World Live.
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теги: digital divide США
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