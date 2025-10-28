Развитие сетей: МегаФон в Башкортостане - еще 11 небольших поселений получили доступ к связи и мобильному интернету

MForum.ru
28.10.2025,
Работы проведены в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0).
Сеть оператора теперь действует в Идяш-Кускарово Абзелиловского района, Айтмембетово Архангельского района, Староиликово Благовещенского района, Сюрбаево Кигинского района, Иликово Кушнаренковского района, Ишмуратово Нуримановского района, Алькино Салаватского района, а также Абдулнасырово, Бакаловки, Сагитово и Уфимского Хайбуллинского района.
Технические специалисты настроили оборудование так, чтобы обеспечить оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Теперь абоненты на комфортных скоростях могут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объем данных, смотреть кино и сериалы, общаться с родными и близкими по видеосвязи. Стали доступны сервисы и для обучения и работы в онлайне, и для дистанционных консультаций у врачей.
«Эти населенные пункты относятся к малочисленным — суммарно в них проживает около 4500 человек. Именно такие небольшие поселения становятся участниками федерального проекта, цель которого предоставить сельчанам равные цифровые возможности с жителями больших городов. Ранее в этом году мы совместно с Министерством цифрового развития государственного управления республики уже подключили к сети 28 сел и деревень в рамках УЦН 2.0», — сообщил директор МегаФона в Башкортостане Дамир Байгильдин.
«Операторы связи активно расширяют покрытие сети связи в Башкортостане, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Обеспечение мобильной связью и интернетом малых сел и деревень позволяет жителям получать доступ к государственным услугам, проходить онлайн обучение, а бизнесу развиваться», — прокомментировал министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.
Благодаря постоянному развитию инфраструктуры связи за последние пять лет объемы потребления мобильного интернета в сельской местности выросли более чем в два раза. Если в 2020 году жителю малого населенного пункта республики в месяц хватало в среднем 8,4 Гбайт в месяц, то сейчас требуется уже порядка 20 Гбайт.
