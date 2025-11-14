Микроэлектроника: Оптический квантовый чип от CHIPX предположительно в 1000 раз быстрее Nvidia GPU в обработке вычислений ИИ

MForum.ru
14.11.2025,
Квантовые вычисления пока что далеки от того, чтобы заменить обычные, но новости в этой области становятся все горячее. Новинку от CHIPX (Chip Hub for Integrated Photonics Xplore) называют первым в мире масштабируемым квантовым чипом «промышленного уровня». Газета South China Morning Post сообщает, что разработчик чипа утверждает, что он «в 1000 раз быстрее» графических процессоров Nvidia в задачах ИИ и уже используется в некоторых отраслях, включая аэрокосмическую и финансовую.
Заявляется, что чип создан по технологии совместной упаковки кремниевой и фотонной электроники. Он претендует на звание первой квантовой вычислительной платформы, готовой к широкому применению. Каждый чип CHIPX содержат более 1000 оптических компонентов на небольшой 6-дюймовой кремниевой пластине, что делает эту платформу невероятно компактной по сравнению с традиционными квантовыми компьютерами.
Сообщается, что все эти факторы позволили развернуть ИИ системы на базе квантовых чипов всего за две недели, тогда как для традиционных квантовых компьютеров это занимает до полугода. Конструкция чипов позволяет объединять их в тандемы, подобно графическим процессорам для ИИ. Утверждает, что решение может быть «легко» масштабировано до поддержки 1 миллиона кубитов квантовой вычислительной мощности. Не так уж легко, вероятно, раз это еще не сделано?
по материалам Tom's hardware
теги: микроэлектроника оптические квантовые чипы оптические квантовые микросхемы
