Микроэлектроника: Китайский стартап заявляет о TPU в 1.5 раза более производительном, чем Nvidia A199

27.11.2025,
Китайский стартап Zhonghao Xinying заявил о создании тензорного процессора, который, по словам компании, превосходит по производительности чип Nvidia A100. Компания позиционирует себя как внутренняя альтернатива, что актуально на фоне ограничений доступа Китая к передовым иностранным полупроводниковым технологиям.
Флагманский чип компании под названием Chana, по ее утверждению, демонстрирует в 1.5 раза более высокую производительность при обучении больших моделей по сравнению с графическим процессором NVIDIA A100. Также заявлено о снижении энергопотребления на 30% и сокращении стоимости вычислений до 42% относительно показателей решений Nvidia.
Китайская компания подчеркивает полную самодостаточность, используя собственные IP-блоки, систему команд и программный стек, разработанные внутри компании без опоры на иностранные технологические лицензии.
Чип Chana производится по 12нм техпроцессу и уже запущен в массовое производство. Также компания создала вычислительный кластер Taize, объединяющий 1024 процессора Chana для обучения моделей с триллионом параметров.
Руководство компании обязалось провести IPO до конца 2026 года в соответствии с соглашением с инвесторами.
За этими китайскими техночудесами просматриваются американские ноу-хау. Основатель Zhonghao Xinying, Янгонг Ифань, ранее работал в Google над архитектурой тензорных процессоров с v2 по v4 поколения. Сообщается, что в компании работает команда инженеров с опытом в Oracle и Samsung.
теги: тензорные процессоры микроэлектроника Китай
