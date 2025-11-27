Развитие сетей: МТС в Тамбовской области - связь и интернет появилась в двух малых селах

MForum.ru
МТС обеспечила связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей двух малых сел на севере Тамбовской области - в Рысли и Мутасьево.
В каждом из этих населенных пунктов Моршанского района проживают до 500 человек. МТС заявляет, что стала первым оператором, который обеспечил сельчанам доступ к современным цифровым сервисам.
«Подключение малых сел – важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры и реализации стратегии цифрового равенства в Тамбовской области. С начала года мы запустили LTE в 109 малых населённых пунктах региона, обеспечив качественной связью и скоростным интернетом более 40 тысяч сельчан. Это открывает новые возможности для образования, работы и комфортной жизни, сокращая цифровой разрыв и делая цифровую экосистему доступной для каждого тамбовчанина», – отметил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.
Историческая справка
По мнению историков село Рысли, основанное в середине XIX века, получило свое название по имени реки Рысля, которая берет начало в Пензенской области и течёт через леса Моршанского района. По народной версии, название может быть связано с когда-то водившимися в этих местах рысями.
Селу Мутасьево уже больше 400 лет. В конце 18 века оно было пожаловано флигель-адъютанту, ротмистру Павлу Кутузову-Голенищеву и корнету Ивану Александрову. Сегодня населенный пункт привлекает своей живописной природой у реки Цна с возможностями для любителей рыбалки и отдыха на свежем воздухе. Река популярна для сплавов на байдарках и прогулок, а также известна рыбным запасом.
