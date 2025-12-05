Электроника: Компания РКС будет тестировать электронику для космоса на установке АКТУ НИИЭТ

05.12.2025, MForum.ru

Об этом сегодня рассказали Ведомости. РКС (Российские Космические Системы), это дочерняя компания Роскосмоса, а воронежский НИИЭТ выходит в ГК Элемент.

АКТУ 001 – автоматическая камера термоудара, аналог зарубежного оборудования, которое обычно называют Thermal Shock Chamber или High-Rate Thermal Cycle Chamber. Такое оборудование используется для проверки устойчивости электронных компонентов и готовых плат к резким перепадам температуры, характерным для орбитальных условий, где перепад температур в состояниях – «спутник в тени Земли» и «спутник освещается Солнцем» достигает 300°C. Быстрые переходы между теплом-холодом называют тепловым ударом. Отсюда и название тестовой установки - камера термоудара.

Имитация термоударов – способ выявления дефектов пайки, упаковки, нарушения герметичности из-за разного теплового расширения материалов. Для этого в установке АКТУ образцы автоматически перемещаются между двумя жидкостными ваннами («камера тепла» и «камера холода»). Камера тепла использует глицерин, обеспечивая температурный диапазон от +30°C до +200°C. Камера холода на жидком азоте может выдавать до –196°C.

Такое оборудование безусловно необходимо любому предприятию, которое выпускает спутники, особенно, если речь идет об их серийном производстве.

Сделать установку термоудара не так, чтобы принципиально сложно, подобные установки выпускаются и используются уже много лет. Зарубежные производители термокамер – ESPEC, Япония; Weiss Technik, Германия; Thermotron, США; Tenney, США; ACS, Тайвань; Danble Instrument, Китай; Zetatek Technologies, Индия.

В России ранее применялись зарубежные решения, но сейчас их стало сложно приобрести и обслуживать. Кроме того, некоторые зарубежные решения, например, японской ESPEC, требуют использования специальных хладагентов сложного состава, недешевых, разумеется. АКТУ-001 НИИЭТ рассчитана на работу на куда более доступном и дешевом жидком азоте (а также и на этиловом спирте, который, впрочем, позволяет проводить испытания лишь в диапазоне до -60 градусов, тогда как на орбите всегда холоднее).

Из ограничений решения отмечу, что оно предназначено исключительно для термических испытаний в жидкой среде, не имитируя условия вакуума, как это делается в куда более дорогих камерах термовакуумного испытания. А ведь спутниковая электроника работает в условиях не только термоударов, но также вакуума и микрогравитации.

АКТУ-001 приобретают и другие производители электроники, например, в марте 2025 года такая установка была запущена в работу на АО ЗПП.

теги: оборудование для тестирования электроники термоудар термошок НИИЭТ тестирование

