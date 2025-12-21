GNSS: В китайском Нанкине протестировали глушение сигналов Beidou и GPS

21.12.2025, MForum.ru

В городе с 10 миллионами населения 17 декабря была практически парализована работа сервисов доставки еды, беспилотной доставки и вызова такси в период с 16:00 до 22:00 часов.

Пользователи сообщали о неверном определении координат мобильными устройствами и о значительном дрейфе сигналов местоположения. Это повлекло потерю данных о дорожной обстановке, что оказало серьезное негативное влияние на повседневную жизнь и экономику. Сбой в значительной степени сказался на работе сервисов, зависящих от данных о местоположении, что привело к сокращению заказов на такси на 60% и снижению эффективности доставки на 40%. Пострадала также системы проката велосипедов.

Официальные власти не делали заявлений об инциденте и не предупреждали население об отключениях, но нетрудно сделать выводы о том, кто является «заказчиком» глушения, поскольку сообщается, что глушился только гражданский диапазон частот BeiDou и GPS, а «военные частоты» BeiDou не были затронуты помехами. Интересно, что об инциденте сообщила, похоже, только гонконгская газета SCMP, но не китайские медиа. Да и то лишь через 3 дня после событий.

В системе BeiDou сигналы, предназначенные для китайских военных, передаются на другой частоте, причем защищены шифрованием и более устойчивы к помехам для обеспечения надежной работы системы. В отличие от BeiDou, в GPS одни и те же частоты используются для военных и гражданских сигналов, они разделены шифрованием и методами модуляции. В Китае сознательно выбрали для передачи «гражданских сигналов» BeiDou те же частоты, что у GPS, чтобы при попытке глушения BeiDou «врагом» (например, американцами), пропадали бы и сигналы GPS. Источник газеты SCMP считает это результатом «мудрого стратегического планирования».

Давайте попробуем разобраться в ситуации. Какие частоты могли быть заглушены, чтобы добиться описанного коллапса? Могло ли так получиться случайно?

1561-1602 ГГц

Частоты систем GNSS действительно вещаются в близких диапазонах: L1 GPS – 1575.42 МГЦ; Beidou Gen.3: B1I – 1561.098 МГц; B1C – 1575.42 МГц; Galileo E1 – 1575.42; ГЛОНАСС L1 ~ 1602 МГц. Схожесть диапазонов упрощает конструкцию приемных устройств, способных принимать сигналы всех систем (не нужно мудрить с разными антеннами). И, разумеется, помеха, поставленная на частотах 1550-1610 МГц «накроет» всех.

1176.45 МГц

Некоторые GNSS передают сигналы также в дополнительном частотном диапазоне 1176.45 МГц: у GPS это сигналы для высокоточных приложений - L5; у BeiDou – B2a, у Galileo – E5a.

1207.14 - 1268.52 ГГц

У BeiDou есть еще сигнал B3I на частоте 1268.52 МГц. У GPS – L2 1227.60 МГц, но эти сигналы зашифрованы и воспользоваться ими могут только авторизованные пользователи (прежде всего, военные). Есть и сигнал GPS L2C – для гражданского использования. У ГЛОНАСС есть L2 на частоте 1246 МГц, также шифрованные и предназначенные для авторизованных пользователей. Но есть и ГЛОНАСС L2C – для гражданских применений. И могут добавиться другие. У Galileo есть E5b 1207.14 МГц – доступный для гражданских применений и E6 1278.75 МГц – также общедоступный. У BeiDou есть еще B2 1207.14 МГц.

Выводы

Учитывая все разнообразие сигналов GNSS, заглушить их случайно – не получится, для этого нужны сознательные целенаправленные действия, о целях которых в случае Китая, где не летают враждебные беспилотники, мы пока можем только гадать.

- -

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: GNSS глушение GNSS

- -