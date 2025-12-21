GNSS: Геодезистам помогут "двойные ведерки"

MForum.ru
21.12.2025,
Специалисты НИИМА Прогресс (входит в ГК Элемент) провели выездные испытания антенн серии ПРО-АНТ-РС, предназначенных для использования в условиях активных помех сигналам GNSS. Тестирование проводилось на промышленном объекте в Астраханской области в сотрудничестве с производителем геодезического оборудования «ЕФТ ГРУПП» (бренд EFT GROUP). Итоги – положительные, модифицированные антенны приемников GNSS-сигналов позволяют их использовать даже в условиях активных помех.
Испытания стали ответом на растущие риски срыва геодезических и навигационных работ из-за переотражения сигналов или преднамеренных помех. Ранее тесты в Москве и Московской области показали, что для нормальной работы спутниковой геодезической аппаратуры необходимо использовать антенны, способные отсеивать помехи. Существующие на рынке специализированные антенны не устраивали заказчиков по соотношению цены и качества. Это побудило НИИМА «Прогресс» начать собственную разработку.
Конструкторы института создали линейку макетов антенн ПРО-АНТ-РС, в которой каждая из антенн решает определенный спектр задач, но ключевая функция — подавление искусственных и естественных помех для сохранения качества сигнала.
В ходе полевых испытаний в Астраханской области координаты, полученные с помощью новых антенн, сравнивались с координатами эталонных геодезических пунктов, находящимися в зоне действия помех. По данным НИИМА «Прогресс», антенны обеспечили уровень точности в соответствии с расчётными параметрами, есть потенциал и для дальнейшего улучшения технических характеристик.
Разработка ориентирована прежде всего на маркшейдерские службы и другие отрасли, где критически важна непрерывная и точная спутниковая навигация. Успешные испытания могут создать альтернативу импортным решениям на растущем рынке специализированного геодезического оборудования.
Что сказать по поводу?
Наверное возврат доступа к сигналам GNSS нужен не только геодезистам. Так что разработка может оказаться востребованной, если независимые исследования подтвердят ее эффективность.
Кстати, ходят байки, что некоторое распространение уже получил «народный» способ восстановления доступа к сигналам GNSS в ситуации их активного глушения – достаточно поместить приемник GNSS в обычное металлическое ведерко, которое выступит экраном для помех и позволит получить неискаженные сигналы со спутника. Не знаю, является ли этот способ рабочим, не проверял. Но конструкция антенн НИИМА заставляет задуматься о том, что так действительно можно отстроиться от помех.
- -
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: GNSS глушение GNSS антенны GNSS геодезия
- -
Публикации по теме:
21.12. [Новости компаний] GNSS: В китайском Нанкине протестировали глушение сигналов Beidou и GPS / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru