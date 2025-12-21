GNSS: Геодезистам помогут "двойные ведерки"

21.12.2025, MForum.ru

Специалисты НИИМА Прогресс (входит в ГК Элемент) провели выездные испытания антенн серии ПРО-АНТ-РС, предназначенных для использования в условиях активных помех сигналам GNSS. Тестирование проводилось на промышленном объекте в Астраханской области в сотрудничестве с производителем геодезического оборудования «ЕФТ ГРУПП» (бренд EFT GROUP). Итоги – положительные, модифицированные антенны приемников GNSS-сигналов позволяют их использовать даже в условиях активных помех.

Испытания стали ответом на растущие риски срыва геодезических и навигационных работ из-за переотражения сигналов или преднамеренных помех. Ранее тесты в Москве и Московской области показали, что для нормальной работы спутниковой геодезической аппаратуры необходимо использовать антенны, способные отсеивать помехи. Существующие на рынке специализированные антенны не устраивали заказчиков по соотношению цены и качества. Это побудило НИИМА «Прогресс» начать собственную разработку.

Конструкторы института создали линейку макетов антенн ПРО-АНТ-РС, в которой каждая из антенн решает определенный спектр задач, но ключевая функция — подавление искусственных и естественных помех для сохранения качества сигнала.

В ходе полевых испытаний в Астраханской области координаты, полученные с помощью новых антенн, сравнивались с координатами эталонных геодезических пунктов, находящимися в зоне действия помех. По данным НИИМА «Прогресс», антенны обеспечили уровень точности в соответствии с расчётными параметрами, есть потенциал и для дальнейшего улучшения технических характеристик.

Разработка ориентирована прежде всего на маркшейдерские службы и другие отрасли, где критически важна непрерывная и точная спутниковая навигация. Успешные испытания могут создать альтернативу импортным решениям на растущем рынке специализированного геодезического оборудования.

Наверное возврат доступа к сигналам GNSS нужен не только геодезистам. Так что разработка может оказаться востребованной, если независимые исследования подтвердят ее эффективность.

Кстати, ходят байки, что некоторое распространение уже получил «народный» способ восстановления доступа к сигналам GNSS в ситуации их активного глушения – достаточно поместить приемник GNSS в обычное металлическое ведерко, которое выступит экраном для помех и позволит получить неискаженные сигналы со спутника. Не знаю, является ли этот способ рабочим, не проверял. Но конструкция антенн НИИМА заставляет задуматься о том, что так действительно можно отстроиться от помех.

