Микроэлектроника: Американская TI купит Silicon Labs за $7.5 млрд

04.02.2026,
Texas Instruments договорилась о покупке разработчика микросхем – компании Silicon Laboratories. Сделка оценивает разработчика в $7.5 млрд.
Сделка добавит TI около 1200 новых продуктов Silicon Labs, которые поддерживают множество стандартов беспроводной связи, таких как Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и Sub-1 GHz. Это значительно усилит предложение TI в промышленном сегменте, где у Silicon Labs сильные позиции. Сделка обеспечит TI доступ к обширным программным стекам, прошивкам и экспертизе в области беспроводных технологий, на самостоятельное создание которых ушли бы десятилетия.
Объединенный бизнес позиционируется как будущий глобальный лидер в области встраиваемых беспроводных решений для промышленного и потребительского IoT.
Ключевым источником ожидаемой от сделки экономии (более 50% от планируемых $450 млн в год) станет перевод производства микросхем Silicon Labs с внешних фабрик-подрядчиков на собственные, более эффективные производства TI, включая фабрики по производству 300-мм пластин в США.
Покупка соответствует долгосрочной стратегии TI по контролю над собственной производственной цепочкой, что обеспечивает надежность поставок и контроль над издержками.
Для TI это крупнейшая покупка с 2011 года, когда была приобретена за $6.5 млрд компания National Semiconductor.
В 2021 году Silicon Labs продала часть активов, связанных с автомобильными чипами, и другие направления бизнеса за $2.75 млрд.
Покупка Silicon Labs — это стратегический шаг TI по трансформации из доминирующего поставщика аналоговых и встраиваемых чипов в лидирующую силу на рынке комплексных беспроводных решений для IoT. Сделка отражает продолжающуюся консолидацию в полупроводниковой отрасли, где крупные игроки укрепляют позиции через приобретения.
