Микроэлектроника: Химмед начнет производить особо чистые кислоты для микроэлектроники

06.03.2026,
Химмед в 2026 году начнет выпускать в Подольске особо чистые кислоты и другие реактивы для микроэлектроники, в частности: гидроксид аммония, фтористый аммоний, соляная, фосфорная, азотная, плавиковая, серная и щавелевая кислоты, - рассказывают Ведомости.
Инвестиции в этот проект оцениваются в 1.35-1.5 млрд. Половина – собственные средства предприятия, вторая половина – заемные.
Планируемые объемы производства – до 50 тысяч л кислот и реактивов для микроэлектроники.
Всегда, когда речь о химии для микроэлектроники, речь идет о жесточайшем контроле примесей, предприятие ведет контроль по 65 элементам, уровень измеряемых примесей должен быть ниже 10 ppt (10 частей на триллион). Контроль такого уровня – отдельная сложная задача, но предприятие располагает необходимым оборудованием для этого, например, масс-спектрометром с индуктивно связанной плазмой.
Кстати, Химмед намеревается производить не только химические реагенты, но и лабораторное оборудование, в частности, масс-спектрометры, вакуумные насосы, хроматографические колонки, УФ и рентегновские лампы.
До сих пор особо чистую химию, в основном, закупали за рубежом по множеству позиций. Запуск нового производства Химмедом обещает «починить» эту ситуацию. Если, конечно, качество устроит заказчиков.
Чего я в статье не нашел, так это того, откуда Химмед планирует брать сырье. Будет ли закупаться отечественная химическая продукция для ее тонкой очистки, или сырье пойдет из Китая?
Буквы «мед» в названии Химмед – это не просто так, предприятие собирается производить также реагенты для фармацевтики, фармсубстанции и другую продукцию фармакологической.
микроэлектроника особо чистая химия производство материалов материалы реагенты
