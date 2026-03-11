Мобильная связь: Билайн запустил продажи сим-карт в Ленте и в Монетке

11.03.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о запуске продаж сим-карт в сети гипермаркетов Лента и магазинах у дома Монетка. Сим-карты представлены в прикассовой зоне в виде комплектов саморегистрации: после покупки пользователь может выбрать номер, тариф и подписать договор через Госуслуги и с помощью электронной подписи в Госключе.

«Запуск [продаж] комплектов саморегистрации в "Ленте" и "Монетке" даёт миллионам покупателей простой и быстрый способ подключиться к нашим сервисам рядом с домом», - сообщил директор по управлению партнерским каналом в Билайне Роман Прыганов.

Сим-карты Билайн доступны во всех 270 гипермаркетах и 373 супермаркетах Ленты по стране, а также в 3086 торговых точках Монетки (около 80% сети). Монетка особенно активно представлена в Екатеринбурге, Башкортостане, ХМАО, Пермском крае, Челябинской и Тюменской областях.

На подписке bee (би) доступны конфигурации с 1 ТБ интернета, безлимитными звонками на Билайн по РФ и 1 млн смс. Ранее оператор запустил продажи сим-карт в Пятёрочке, Самокате и на маркетплейсах.

