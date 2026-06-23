ПО: Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой

MForum.ru
25.06.2026,
Компания Tecno объявила о масштабном обновлении своего AI-агента EllaClaw, который впервые был представлен в марте. Новая версия получает сквозную автоматизацию между приложениями и системные оптимизации на уровне устройства — облачный помощник выходит за рамки голосовых команд.
EllaClaw теперь может управлять мобильными данными, состоянием батареи и хранилищем, работая в фоновом режиме без участия пользователя. Функция Smart CleanUp Boost очищает RAM и CPU, устраняя системные задержки, Smart Power Drain Check выявляет самые энергозатратные приложения, а Instant Cool-down Relief снижает нагрузку во время интенсивных задач.
Для пользователей в развивающихся странах предусмотрен Smart Data Guardian — он отслеживает расход трафика, сравнивая с привычками владельца, и помогает избежать неожиданных списаний. При этом все ключевые системные изменения требуют подтверждения — ИИ не действует без ведома пользователя
EllaClaw запоминает привычки и предпочтения, адаптируясь к повседневным сценариям. Утренние сводки объединяют календарь, маршруты, погоду и новости, а Trip Prep Assistant планирует поездки, заказывает такси, устанавливает будильники и структурирует расписание.
Сквозная автоматизация между приложениями позволяет EllaClaw работать с популярными сервисами: онлайн-шопинг, доставка еды, транспорт и умный дом. Агент использует «неинвазивную GPU-компрессию» и имитирует действия человека, чтобы пользователь мог видеть каждый шаг и контролировать процесс. При этом все действия выполняются с явного согласия владельца, а доступ к данным строго ограничен.
Среди новых сценариев: вызов такси по одной фразе, управление умным домом и помощник для покупок — Shopping Buddy ищет лучшие товары на платформах вроде Lazada
EllaClaw постепенно превращается из голосового ассистента в полноценного AI-агента, способного выполнять сложные цепочки действий. Tecno делает ставку на практическую пользу: управление системой, экономию трафика и батареи, а также связывание разных сервисов в единый сценарий.
Особенно важно, что ключевые действия требуют подтверждения — это снижает риски и повышает доверие к технологии. Технически EllaClaw начинает конкурировать с крупными платформами вроде Google Assistant и Alexa, но с упором на специфику развивающихся рынков: контроль данных, экономия ресурсов и простота использования.
Удастся ли Tecno создать экосистему, сравнимую с решениями глобальных игроков, покажет время, но уже сейчас компания демонстрирует амбиции и конкретные шаги в этом направлении.
© Антон Печеровый,
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