SON: Рынок SON, как ожидается, вырастет до $8.3 млрд к 2022 году

13.12.2016, MForum.ru

Соответствующий прогноз роста рынка cамоорганизующихся сетей до $8.3 млрд к 2022 году представили аналитики IT Market Research.

Северная Америка в настоящее время является лидером рынка в плане внедрений SON, благодаря объемным инвестициям в сетевые технологии и в наращивание проникновения интернета. Тем не менее, ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона покажет еще больший рост и в итоге обойдет Северную Америку в прогнозируемый период за счет быстрого роста проникновения LTE/4G и большой базы абонентов.

Согласно отчету, подготовленному Allied Market Research, глобальный рынок покажет доходы на уровне $8,3 млрд к 2022 году, что соответствует среднегодовому росту CAGR в 11.1% в год в период с 2016 по 2022. По состоянию на 2015 год, США доминирует на мировом рынке SON.

Операторы по всему миру все чаще внедряют поддержку SON, в ожидании, что это упростит управление сетями, возможности само-восстановления сетей после аварий и т.п. Технология SON получила заметное распространение на сетях различных техноллогий - от 2G/3G до сетей LTE.

Ожидается, что сегмент сетей 4G/LTE продолжит расти со среднегодовыми темпами CAGR выше 15.1% в период прогноза.

Этот рост, как ожидается, будет связан с быстрым ростом проникновения SON на сетях 4G/LTE, прежде всего в развитых странах.

Среди различных по архитектуре решений SON, архитектура C-SON (централизованные самоорганизующиеся сети) являются более популярными, их чаще других внедряют в мире. Вместе с тем, сегмент сетей, использующих технологию гибридной самоорганизации (H-SON), как ожидается, будет расти более высокими темпами в период, охватываемый прогнозом, поскольку эта технология комбинирует функциональности, обеспечиваемые S-SON и D-SON, например, оптимизацию и отклик в реальном времени даже в сложных конфигурациях сети.

Ключевые тезисы в отношении рынка SON:

- сегмент 4G/LTE, как ожидается, покажет высокий потенциал роста, поскольку операторы сетей 4G/LTE начали активно внедрять SON для того, чтобы повысить качество работы сетей и улучшить качество обслуживания.

- централизованная архитектура C-SON является сегодня наиболее распространенной и сохранит значительную долю рынка в период, рассматриваемый аналитиками.

- архитектура H-SON, как ожидается, покажет самый быстрый рост в период прогноза, поскольку эта архитектура обеспечивает наиболее эффективную поддержку гетерогенной сети, сокращая операционные расходы, и обеспечивая отклик на возникающие на сети проблемы в реальном времени.

- как ожидается, Азиатско-Тихоокеанский регион обойдет Северо-Американский и станет лидером по уровню внедрений SON.

В отчете обсуждаются конкурентные сценарии для рынка самоорганизующихся сетей, на базе ключевых стратегий, используемых основными компаниями. В отчете рассматриваются, в частности, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cellwize Wireless Technologies Pte Ltd., Airhop Communications, Inc., Amdocs Inc., Nokia Solutions and Networks, Cisco Systems Inc., NEC Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd, Ascom Holding AG, and RadiSys Corporation.

По информации: alliedmarketresearch.com