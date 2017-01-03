IMS: Альтернативный способ внедрения 4G/LTE

MForum.ru

IMS: Альтернативный способ внедрения 4G/LTE

03.01.2017, MForum.ru

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Публикацию с таким громким названием выпустила компания Squire Technologies. Предлагаю ее для вас в моем переводе.

Технология 4G/LTE сейчас внедрена почти повсеместно, по крайней мере там, где есть деньги в телеком-отрасли. В телеком-прессе акцент постепенно смещается от запусков сетей LTE на запуск поддержки VoLTE. Переход к VoLTE, как и переход к практически любой новой технологии, обеспечивает взрыв спроса на оборудование. Вендоры начинают наперебой предлагать свои решения операторам первой категории, таким, как Verizon, EE, Vodafon и т.п. Всякий раз речь идет о комплексных решениях, начиная от радиоинтерфейса и до ядра IMS.

Ничего нового. Масштаб мобильных сетей и очередной технологический сдвиг означают, что те компании, у которых больше финансовый ресурс, станут первыми, кто запустит сети 4G/LTE. И для них важно, что они смогут приобрести комплексное решение у одного поставщика.

А что делать владельцам небольших сетей? Есть ли альтернативный путь? Можно ли добиться большей гибкости в построении сетей и при этом не попасть в зависимость от одного поставщика?

Разбор кейса

Squire Technologies работает с оператором в Африке, который выбрал альтернативный путь развития. Компания предпочла работать с различными поставщиками, желая сохранить гибкость и возможности управления развитием своей сети. Как это было реализовано?

Радиоподсистему приобрели у одного из крупных вендоров. А вот IMS-ядро предпочли развивать на базе ПО с открытым кодом Kamailio. Проект начался как OpenSER (название, знакомое любому, кто занимался SIP-темой в последние 10 лет). Постепенно он перерос в более объемное решение с поддержкой хостинга таких функциональностей IMS, как I-CSCF, P-CSCF, S-CSCF, чарджинга, Diameter, QoS, ISC и т.п.

Таким образом, наш клиент смог построить ядро IMS в собственной лаборатории и начал его комплексное тестирование. В ходе этих работ была достигнута точка, когда функциональности, необходимые клиенту уже не могли быть обеспечены решением Kamailio. Оператор обратился в Squire Technologies - наше решение NGS обладало необходимыми возможностями в плане поддержки новых функциональностей. В ядре IMS наша компания внедрила в частности SVI-SBC Session Border Controller, обеспечивающий межвзаимодействие устройств LTE и устройств, не поддерживающих LTE. Что еще поддерживал этот контроллер:

- Media Codec Transcoding между различными пользовательскими устройствами, работающими с AMR, AMR-WB и OPUS и сетями использующими G711, G729, G723.

- LTE Pre-condition для поддержки устройств без поддержки LTE

- Прокси для получения сигнальной информации, сопровождающей вызовы

Squire Technologies также обеспечила внедрение медиа гейтвея SS7, обеспечивающего стык с ТфОП для поддержки голосовых вызовов и передачи SMS через сеть GSM - IMS BGCF функциональность.

IMS

 

Ключевые выводы:

Гибкость

Производители пользовательских терминалов наводнили рынок устройствами с поддержкой 4G/LTE. Ядро IMS должно быть достаточно гибким, чтобы обеспечивать межвзаимодействие всего разнообразия абонентских устройств с сетью LTE и устройствами 2G/3G, а также с терминалами сети фиксированной связи.

Обратная совместимость

Оператор должен иметь возможность подключения сети 4G/LTE к имеющимся у него сетям 2G/3G. В спецификации IMS ясно прописана InterWorking Function, но требуется определенная гибкость для поддержки нестандартных решений и более ранних технологий, например, RADIUS.

Следующие шаги

Мы оценили эффект использования открытого кода в операционных системах, веб-технологий, и нескольких приложений для настольных компьютеров. Их использование снижает барьеры выхода на рынок и позволяет распространять технологии и идеи. Не только мобильный оператор, но любой оператор может развернуть платформу с открытым кодом и воспользоваться теми преимуществами, которые обеспечивает архитектура IMS. А именно ее возможностями разделить транспортный мехнизм от элементов доставки услуг. Внедрите IMS на своей сети, и вы сможете получить доступ к множеству функциональностей и технологий от нишевых поставщиков - HSS, Diameter Billing Platforms, WebRTS и т.п.

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Session Border Controller

Media Gateway Controller

Short Message Service Gateway

© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

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