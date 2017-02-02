GSA: Число операторов LTE в мире достигло 581 на конец января 2017 года

MForum.ru

GSA: Число операторов LTE в мире достигло 581 на конец января 2017 года

02.02.2017, MForum.ru

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790 операторов из 201 страны инвестируют в LTE, 764 из них из 196 стран сообщили о планах запуска сети LTE.

На конец января 2017 года, число сетей LTE, LTE-A, LTE-A Pro, запущенных в коммерческую эксплуатацию достигло 581 в 186 странах мира. Из этого числа:

- 95 сетей - это сети TD-LTE в 54 странах.

- 183 сети - это сети LTE-A (примерно треть от всех LTE-сетей) в 87 странах, включая 17 сетей LTE-A Pro. 233 оператора в 100 странах инвестируют в LTE-A (внедрения, эксплуатация, тесты, изучение и т.п.)

Из 183 сетей LTE-A: 

поддержкой Cat.4 (до 150 Мбит/c) ограничиваются возможности 23 сетей

Cat.6 (300/50 Мбит/c) - 121 сети

Cat.9 (450/50 Мбит/c) - 31 сети

Cat.11 (600/50 Мбит/c) - 7 сетей

Cat.15 (DL до 750 Мбит/c) - 1 сеть

Прогноз числа сетей LTE в мире на конец 2017 года - 635. На конец 2016 года запущено - 578 сетей.

Сервис VoLTE / HD voice запущен на 102 сетях в 54 странах.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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