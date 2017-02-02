GSA: Число операторов LTE в мире достигло 581 на конец января 2017 года

MForum.ru
02.02.2017,
790 операторов из 201 страны инвестируют в LTE, 764 из них из 196 стран сообщили о планах запуска сети LTE.
На конец января 2017 года, число сетей LTE, LTE-A, LTE-A Pro, запущенных в коммерческую эксплуатацию достигло 581 в 186 странах мира. Из этого числа:
- 95 сетей - это сети TD-LTE в 54 странах.
- 183 сети - это сети LTE-A (примерно треть от всех LTE-сетей) в 87 странах, включая 17 сетей LTE-A Pro. 233 оператора в 100 странах инвестируют в LTE-A (внедрения, эксплуатация, тесты, изучение и т.п.)
Из 183 сетей LTE-A:
поддержкой Cat.4 (до 150 Мбит/c) ограничиваются возможности 23 сетей
Cat.6 (300/50 Мбит/c) - 121 сети
Cat.9 (450/50 Мбит/c) - 31 сети
Cat.11 (600/50 Мбит/c) - 7 сетей
Cat.15 (DL до 750 Мбит/c) - 1 сеть
Прогноз числа сетей LTE в мире на конец 2017 года - 635. На конец 2016 года запущено - 578 сетей.
Сервис VoLTE / HD voice запущен на 102 сетях в 54 странах.
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