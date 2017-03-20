«Билайн» стал генпартнером крупнейшего в мире хакатона AngelHack

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«Билайн» стал генпартнером крупнейшего в мире хакатона AngelHack

20.03.2017, MForum.ru

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«ВымпелКом» стал генеральным партнером в России крупнейшей в мире серии хакатонов AngelHack. В 2017 году мероприятия для разработчиков пройдут с 15 апреля по 11 июня. «Билайн» учреждает собственную номинацию с общим призовым фондом в 250 000 рублей и возможностью работы в компании для лучшей команды. Ключевыми партнерами AngelHack также выступают PayPal, Amazon Web Services, Yammer, Comcast NBC Universal, Hasbro, IBM, Accenture, Hearst, Cisco и др. Главным призом для участников станет поездка в Сан-Франциско на глобальный Demo Day.

Серия хакатонов AngelHack пройдет в Новосибирске, Иннополисе, Калининграде, Санкт-Петербурге и завершится в Москве, организатором выступает Apps4All. Лучшие команды отберет жюри при участии экспертов компании «Билайн». В рамках отдельной номинации разработчикам предстоит создать новые продукты, способные в будущем интегрироваться в линейку digital-продуктов «Билайн» для розничных клиентов и бизнеса. От команд будут ждать предложений в области разработки и внедрения наиболее удобных и технологичных сервисов и услуг в области Больших данных, Интернета вещей и искусственного интеллекта. В рамках текущего партнерства «Билайн» предложит перспективным разработчикам не только участие в решении практических задач компании и денежную мотивацию, но и намерен предложить лучшим из лучших возможность трудоустройства в компании.

Джордж Хелд, Вице-президент блока по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», отметил: «Формирование среды развития высокотехнологичных компаний в России – один из главных приоритетов стратегии «Билайн» по трансформации из телекоммуникационного оператора в технологическую компанию. Мы постоянно работаем над повышением эффективности нашего бизнеса при помощи новых технологий и digital-инструментов. Эта работа выражается не только в создании инновационных, меняющих рынок продуктов для наших клиентов, но и в поддержке «Билайном» комплементарных для нашего бизнеса технологических стартапов. AngelHack для нас – стратегический партнёр на этом пути».

«Билайн» поддерживает технологические команды из России, выступая одним из организаторов Eurasia Mobile Challenge, инициативы по поддержке молодых предпринимателей и стартаперов в странах присутствия группы компаний VEON. Инициатива реализуется через партнерства с digital-инкубаторами и акселераторами, конкурсами по разработке мобильных приложений и при помощи образовательных программ. В этом году российский стартап Wings4all занял второе место в конкурсе инноваций Global Mobile Challenge в Барселоне. Кроме того, в 2016 году компания провела мини-инкубатор для стартапов «Большая Ставка», в рамках которого команда топ-менеджмента компании выступала в качестве консультативного советом для двух перспективных технологических компаний из России.

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