Робототехника: Новости и тренды современной робототехники. Анонсы за неделю

01.04.2017, MForum.ru

Кому-то новинка NASA может показаться не более, чем игрушкой. Но за разработкой стоит команда из легендарной лаборатории JPL, а значит, скорее всего, все серьезно.

А как считаете вы - микро-роверы - это серьезная идея или проект не "выстрелит"? http://robotrends.ru/pub/1713/v-nasa-postroili-robota-origami-dlya-issledovaniy-marsa

Как и первый Freight, новинки Freight500 и Freight1500 - это автономные мобильные тележки для перевозки палетт или других грузов в условиях склада, но куда мощнее.

Тренд на автоматизацию перемещения грузов на складах и производствах без перестройки склада в полностью автономный вполне очевиден. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1713/linyayka-skladskih-robotov-fetch-robotics-popolnilas-dvumya-novinkami

Число и разнообразие складских роботов быстро растет. При этом владельцы складов интересуются прежде всего автоматизированными решениями, в надежде остановить рост расходов на оплату труда.





Разработчики из американской 6 River Systems Inc. решили пойти против тренда. У них получится? Подробее http://robotrends.ru/pub/1713/skladskoy-robot-chuck-obeshaet-pomogat-lyudyam-a-ne-zamenyat-ih

Тейлситтеры - или дроны, совмещающие в возможности взлета "по-вертолетном" и полета "по-самолетному", набирают все большую популярность. Не удивительно - по эффективности такие аппараты существенно превосходят большинство современных квадрокоптеров.

Группа компаний Wheelys открыла в Шанхае круглосуточный магазин, работающий также и без выходных.

В этом магазине невозможны очереди, прежде всего потому, что в нем нет кассиров. Нет в нем и касс, даже касс самообслуживания. Заглянем?



http://robotrends.ru/pub/1713/v-shanhae-otkryli-magazin---bez-kassirov-i-bez-ocheredyay

Летом 2017 года в городе Гамбурге компания Domino’s Pizza планирует протестировать роботов в качестве курьеров для доставки пиццы. Представитель компании заявляет, что в ближайшие 5-10 лет компания намерена активно развиваться, и без роботов-курьеров им просто не обойтись.

Для доставки пиццы будут использоваться роботы-курьеры Starship, выпускаемые компанией Starship Technologies. Если эксперимент пройдёт успешно, планируется его продолжить в других городах США и Нидерландов, а затем и в других странах Европы. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-kurery-nachnut-razvozit-piccu-domino-v-gamburge-letom-2017-goda

Американская система автоматизированной кладки кирпича SAM работает, в среднем, в 6 раз эффективнее человека-строителя.



Аппараты уже зарекомендовали себя на нескольких строительных площадках США, а в ближайшие два года разработчик планирует доставить их в Объединенное Королевство и наладить контакты с местными строительными компаниями. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/stroitelnyy-robot-sam-otpravitsya-v-obedinennoe-korolevstvo

В апреле состоится целый ряд встреч, интересных тем, кто занимается или интересуется робототехникой. Проверьте, о всех ли из них вы знаете? http://robotrends.ru/robopedia/vstrechi-posvyashennye-robotam-i-robototehnike

В гостиничном хозяйстве уже давно используют роботов: автоматизированного консьержа, посыльных и ресепшионистов можно встретить в отдельных гостиницах в разных странах мира. Не так давно, американский стартап Maidbot представил систему Rosie - промышленный робопылесос для уборки гостичных номеров.







http://robotrends.ru/pub/1713/gostinichnyy-nomer-propylesosit-robot-maidbot - подробнее



Черно-желтые роботы Astrobee отправятся на МКС еще до конца 2017 года или, что более вероятно - до октября 2018-го. Как ожидается, аппараты будут перемещаться по станции, инвентаризируя вновь прибывшие грузы, помогая находить потерянные вещи, контролируя качество воздуха и уровень шумов, выполняя ряд научных задач без участия космонавтов, и, заодно… шпионить за космонавтами, обеспечивая возможность телеприсутствия операторам из ЦУПа в Хьюстоне, США!

Роботы автономны, но также ими можно управлять с Земли, подзарядка проходит также в автономном режиме. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-nasa-budut-shpionit-za-kosmonavtami

Телеуправляемый китайский подводный робот Gladius адресован любителям подводной съемки и может погружаться на глубину до 100 метров. Пока это только теория, коммерческая доступность обещана не ранее июня 2017 года. Если планы стартапа реализуются в железе, то можно будет констатировать, что выбор подводных хобби-роботов вновь пополнился.