Робототехника: Новости и тренды современной робототехники. Анонсы за неделю

MForum.ru
01.04.2017,
Кому-то новинка NASA может показаться не более, чем игрушкой. Но за разработкой стоит команда из легендарной лаборатории JPL, а значит, скорее всего, все серьезно.
А как считаете вы - микро-роверы - это серьезная идея или проект не "выстрелит"? http://robotrends.ru/pub/1713/v-nasa-postroili-robota-origami-dlya-issledovaniy-marsa
Как и первый Freight, новинки Freight500 и Freight1500 - это автономные мобильные тележки для перевозки палетт или других грузов в условиях склада, но куда мощнее.
Тренд на автоматизацию перемещения грузов на складах и производствах без перестройки склада в полностью автономный вполне очевиден. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1713/linyayka-skladskih-robotov-fetch-robotics-popolnilas-dvumya-novinkami
Число и разнообразие складских роботов быстро растет. При этом владельцы складов интересуются прежде всего автоматизированными решениями, в надежде остановить рост расходов на оплату труда.
Разработчики из американской 6 River Systems Inc. решили пойти против тренда. У них получится? Подробее http://robotrends.ru/pub/1713/skladskoy-robot-chuck-obeshaet-pomogat-lyudyam-a-ne-zamenyat-ih
В Сингапуре разработали БЛА, способный взлетать и садиться вертикально, который с легкостью переключается между “вертолетным” и “самолетным” режимами. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1713/v-singapure-razrabotali-eshe-odin-tyaylsitter
Новая гибкая роботизированная рука-щупальце от немецкой компании Festo Pneumatic Technology способна брать самые разные объекты без риска их повредить.
Рука сконструирована по аналогии со щупальцем осьминога и способна подбирать даже небольшие, гладкие, круглые объекты. Эта разработка может найти практическое применение, несмотря на необычность! http://robotrends.ru/pub/1713/bionicheskoe-shupalce-ot-festo-gotovo-k-akkuranoy-rabote
Исследователи из Хьюстонского Университета (University of Houston) и из Хьюстонского Методистского госпиталя (Houston Methodist Hospital) совместно разрабатывают управляемых с помощью МРТ миниатюрных роботов.
Такие роботы в будущем могут быть использованы для доставки лекарств в определенную точку человеческого организма или для того, чтобы из них можно было собрать интервенционные инструменты для проведения некоторых видов лечения. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/mozhet-li-tehnologiya-mrt-perevesti-robotizirovannuyu-medicinu-na-sleduyushiy-uroven
Стоимость одного устройства составляет порядка $19 тысяч, аналогичные технологии используют военные США в Сирии. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1713/kitay-gotov-otrazit-ataku-malyh-dronov
Группа компаний Wheelys открыла в Шанхае круглосуточный магазин, работающий также и без выходных.
В этом магазине невозможны очереди, прежде всего потому, что в нем нет кассиров. Нет в нем и касс, даже касс самообслуживания. Заглянем?
http://robotrends.ru/pub/1713/v-shanhae-otkryli-magazin---bez-kassirov-i-bez-ocheredyay
Летом 2017 года в городе Гамбурге компания Domino’s Pizza планирует протестировать роботов в качестве курьеров для доставки пиццы. Представитель компании заявляет, что в ближайшие 5-10 лет компания намерена активно развиваться, и без роботов-курьеров им просто не обойтись.
Для доставки пиццы будут использоваться роботы-курьеры Starship, выпускаемые компанией Starship Technologies. Если эксперимент пройдёт успешно, планируется его продолжить в других городах США и Нидерландов, а затем и в других странах Европы. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-kurery-nachnut-razvozit-piccu-domino-v-gamburge-letom-2017-goda
Американская система автоматизированной кладки кирпича SAM работает, в среднем, в 6 раз эффективнее человека-строителя.
Аппараты уже зарекомендовали себя на нескольких строительных площадках США, а в ближайшие два года разработчик планирует доставить их в Объединенное Королевство и наладить контакты с местными строительными компаниями. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/stroitelnyy-robot-sam-otpravitsya-v-obedinennoe-korolevstvo
В апреле состоится целый ряд встреч, интересных тем, кто занимается или интересуется робототехникой. Проверьте, о всех ли из них вы знаете? http://robotrends.ru/robopedia/vstrechi-posvyashennye-robotam-i-robototehnike
В гостиничном хозяйстве уже давно используют роботов: автоматизированного консьержа, посыльных и ресепшионистов можно встретить в отдельных гостиницах в разных странах мира. Не так давно, американский стартап Maidbot представил систему Rosie - промышленный робопылесос для уборки гостичных номеров.
http://robotrends.ru/pub/1713/gostinichnyy-nomer-propylesosit-robot-maidbot - подробнее
Черно-желтые роботы Astrobee отправятся на МКС еще до конца 2017 года или, что более вероятно - до октября 2018-го. Как ожидается, аппараты будут перемещаться по станции, инвентаризируя вновь прибывшие грузы, помогая находить потерянные вещи, контролируя качество воздуха и уровень шумов, выполняя ряд научных задач без участия космонавтов, и, заодно… шпионить за космонавтами, обеспечивая возможность телеприсутствия операторам из ЦУПа в Хьюстоне, США!
Роботы автономны, но также ими можно управлять с Земли, подзарядка проходит также в автономном режиме. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-nasa-budut-shpionit-za-kosmonavtami
Телеуправляемый китайский подводный робот Gladius адресован любителям подводной съемки и может погружаться на глубину до 100 метров. Пока это только теория, коммерческая доступность обещана не ранее июня 2017 года. Если планы стартапа реализуются в железе, то можно будет констатировать, что выбор подводных хобби-роботов вновь пополнился.
Принцип работы устройства прост: на вход поступает ящик бумаг, документация сортируется, очищается от скрепок, сканируется и передается в облако. После этого, робот может разорвать ваши бумаги в клочья! (на самом деле - обработает их шреддером)
http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-reshat-vopros-hraneniya-i-obrabotki-bumazhnoy-dokumentacii
Очередное не совсем обычное применение промышленных роботов. На сборочном производстве Boeing промышленные манипуляторы Kuka движутся вдоль фюзеляжа, занимаясь его проклепыванием.
Раньше этим занимались люди, зарабатывая производственные заболевания - работу клепальщика легкой не назовешь. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1712/boeing-prodolzhaet-robotizirovat-proizvodstvo
Виталий Савельев, руководитель направления роботизированная сельхозтехника Avrora Robotics выступил с этой презентацией 27 февраля на встрече “Робототехника в сельском хозяйстве”. Вашему вниманию предлагается видеоконспект выступления. https://www.youtube.com/watch?v=UA19tSjFP20
С 2017 года планируется начать движения поездов-роботов в пекинском метро
Первой роботизированной линией станет шестнадцатикилометровая "Яньфан", связывающая центр города и пригородный узел Фаншань. Первый в Китае беспилотный поезд для метро был выпущен в городе Чанчун еще в октябре 2015 года. Подробнее
По прогнозам PricewaterhouseCoopers, роботы и компьютерные системы смогут занять до трети всех рабочих мест в Объединенном Королевстве в ближайшие 15 лет.
Более всего автоматизации подвержены области управления отходами, транспортировки, а также разнообразные производственные процессы. Меньше риск автоматизации работ, требующих коммуникабельности и творческого подхода. И все же находятся оптимисты, которые уверены, что вместе с роботами появятся и новые рабочие места в немалом количестве. Подробнее:
http://robotrends.ru/pub/1712/roboty-mogut-zanyat-do-30-vseh-rabochih-mest-v-obedinennom-korolevstve
Машинное обучение + звуковые сигнатуры - можно предсказать, что какое-то устройство начало выходить из строя.
Накопив данных побольше, еще и сообщать на основе звуковой "карты" устройства, какой дефект скоро станет проблемой. В Израиле сразу несколько компаний работают с этой темой. Она, уверен, вполне посильна и российским разработчикам. Железа почти никакого не нужно, чисто программная задачка. А перспективы монетизации - весьма серьезные. Подробнее о теме:
http://robotrends.ru/pub/1712/robotov-nauchat-slyshat-chto-ryadom-chto-to-slomalos
В Сингапуре разработали автономную роботизированную систему, способную очищать наружную часть зданий или красить их. Это робот, оснащенный системой технического зрения, искусственным интеллектом, а также коллаборативным манипулятором UR10 компании Universal Robotics.
Подробнее http://robotrends.ru/pub/1712/singapurskiy-outobot-smozhet-avtomaticheski-vymyt-ili-pokrasit-zdanie
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