Робототехника: Новости и тренды современной робототехники. Анонсы за неделю

MForum.ru

Робототехника: Новости и тренды современной робототехники. Анонсы за неделю

01.04.2017, MForum.ru

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В NASA построили робота-оригами для исследований Марса

Кому-то новинка NASA может показаться не более, чем игрушкой. Но за разработкой стоит команда из легендарной лаборатории JPL, а значит, скорее всего, все серьезно.

А как считаете вы - микро-роверы - это серьезная идея или проект не "выстрелит"? http://robotrends.ru/pub/1713/v-nasa-postroili-robota-origami-dlya-issledovaniy-marsa

 

Линейка складских роботов Fetch Robotics пополнилась двумя новинками 

Как и первый Freight, новинки Freight500 и Freight1500 - это автономные мобильные тележки для перевозки палетт или других грузов в условиях склада, но куда мощнее. 

 

Тренд на автоматизацию перемещения грузов на складах и производствах без перестройки склада в полностью автономный вполне очевиден. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1713/linyayka-skladskih-robotov-fetch-robotics-popolnilas-dvumya-novinkami 

 

Складской робот Chuck поможет людям, а не заменит их 

Число и разнообразие складских роботов быстро растет. При этом владельцы складов интересуются прежде всего автоматизированными решениями, в надежде остановить рост расходов на оплату труда. 


Разработчики из американской 6 River Systems Inc. решили пойти против тренда. У них получится? Подробее http://robotrends.ru/pub/1713/skladskoy-robot-chuck-obeshaet-pomogat-lyudyam-a-ne-zamenyat-ih 

 

В Сингапуре разработали еще один тейлситтер 

Тейлситтеры - или дроны, совмещающие в возможности взлета "по-вертолетном" и полета "по-самолетному", набирают все большую популярность. Не удивительно - по эффективности такие аппараты существенно превосходят большинство современных квадрокоптеров. 
 

В Сингапуре разработали БЛА, способный взлетать и садиться вертикально, который с легкостью переключается между “вертолетным” и “самолетным” режимами. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1713/v-singapure-razrabotali-eshe-odin-tyaylsitter 

 

Бионическое щупальце от Festo готово к аккуратной работе 

Новая гибкая роботизированная рука-щупальце от немецкой компании Festo Pneumatic Technology способна брать самые разные объекты без риска их повредить.



Рука сконструирована по аналогии со щупальцем осьминога и способна подбирать даже небольшие, гладкие, круглые объекты. Эта разработка может найти практическое применение, несмотря на необычность! http://robotrends.ru/pub/1713/bionicheskoe-shupalce-ot-festo-gotovo-k-akkuranoy-rabote 

 

Может ли технология МРТ перевести роботизированную медицину на следующий уровень?

Исследователи из Хьюстонского Университета (University of Houston) и из Хьюстонского Методистского госпиталя (Houston Methodist Hospital) совместно разрабатывают управляемых с помощью МРТ миниатюрных роботов.



Такие роботы в будущем могут быть использованы для доставки лекарств в определенную точку человеческого организма или для того, чтобы из них можно было собрать интервенционные инструменты для проведения некоторых видов лечения. Подробнее:  http://robotrends.ru/pub/1713/mozhet-li-tehnologiya-mrt-perevesti-robotizirovannuyu-medicinu-na-sleduyushiy-uroven 

 

Китай готов отразить атаку малых дронов? 


Стоимость одного устройства составляет порядка $19 тысяч, аналогичные технологии используют военные США в Сирии. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1713/kitay-gotov-otrazit-ataku-malyh-dronov  

 

Без продавцов и кассиров - в Шанхае открыт магазин нового типа

Группа компаний Wheelys открыла в Шанхае круглосуточный магазин, работающий также и без выходных.

 

В этом магазине невозможны очереди, прежде всего потому, что в нем нет кассиров. Нет в нем и касс, даже касс самообслуживания. Заглянем?

http://robotrends.ru/pub/1713/v-shanhae-otkryli-magazin---bez-kassirov-i-bez-ocheredyay 

 

Роботы-курьеры начнут развозить пиццу Domino в Гамбурге летом 2017 года 

Летом 2017 года в городе Гамбурге компания Domino’s Pizza планирует протестировать роботов в качестве курьеров для доставки пиццы. Представитель компании заявляет, что в ближайшие 5-10 лет компания намерена активно развиваться, и без роботов-курьеров им просто не обойтись.

Для доставки пиццы будут использоваться роботы-курьеры Starship, выпускаемые компанией Starship Technologies. Если эксперимент пройдёт успешно, планируется его продолжить в других городах США и Нидерландов, а затем и в других странах Европы. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-kurery-nachnut-razvozit-piccu-domino-v-gamburge-letom-2017-goda 

 

Строительный робот SAM отправится в Объединенное Королевство 

Американская система автоматизированной кладки кирпича SAM работает, в среднем, в 6 раз эффективнее человека-строителя.


Аппараты уже зарекомендовали себя на нескольких строительных площадках США, а в ближайшие два года разработчик планирует доставить их в Объединенное Королевство и наладить контакты с местными строительными компаниями. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/stroitelnyy-robot-sam-otpravitsya-v-obedinennoe-korolevstvo 

 

Анонсы встреч по робо-тематике 

В апреле состоится целый ряд встреч, интересных тем, кто занимается или интересуется робототехникой. Проверьте, о всех ли из них вы знаете? http://robotrends.ru/robopedia/vstrechi-posvyashennye-robotam-i-robototehnike 

 

Гостиничный номер пропылесосит робот Maidbot 

В гостиничном хозяйстве уже давно используют роботов: автоматизированного консьержа, посыльных и ресепшионистов можно встретить в отдельных гостиницах в разных странах мира. Не так давно, американский стартап Maidbot представил систему Rosie - промышленный робопылесос для уборки гостичных номеров. 




http://robotrends.ru/pub/1713/gostinichnyy-nomer-propylesosit-robot-maidbot - подробнее 

 

Роботы NASA будут шпионить за космонавтами 

Черно-желтые роботы Astrobee отправятся на МКС еще до конца 2017 года или, что более вероятно - до октября 2018-го. Как ожидается, аппараты будут перемещаться по станции, инвентаризируя вновь прибывшие грузы, помогая находить потерянные вещи, контролируя качество воздуха и уровень шумов, выполняя ряд научных задач без участия космонавтов, и, заодно… шпионить за космонавтами, обеспечивая возможность телеприсутствия операторам из ЦУПа в Хьюстоне, США! 

 

Роботы автономны, но также ими можно управлять с Земли, подзарядка проходит также в автономном режиме. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-nasa-budut-shpionit-za-kosmonavtami  

 

Полку любительских подводных роботов прибыло? 

Телеуправляемый китайский подводный робот Gladius адресован любителям подводной съемки и может погружаться на глубину до 100 метров. Пока это только теория, коммерческая доступность обещана не ранее июня 2017 года. Если планы стартапа реализуются в железе, то можно будет констатировать, что выбор подводных хобби-роботов вновь пополнился. 

  

Подробнее о роботе Gladius http://robotrends.ru/robopedia/gladius
Какие еще бывают подводные роботы, адресованные любителям: http://robotrends.ru/robopedia/katalog-lyubitelskih-podvodnyh-robotov 
 

Роботы решат вопрос хранения и обработки бумажной документации 

Компания Ripcord выпустила робота, способного решить вопрос хранения и обработки корпоративной документации! Аппарат может автоматически сортировать бумаги, удалять скрепки и сканировать объекты с разрешением свыше 600 dpi! Система работает как с толстыми визитными карточками, так и с тончайшей рисовой бумагой. 
 
 
 

Принцип работы устройства прост: на вход поступает ящик бумаг, документация сортируется, очищается от скрепок, сканируется и передается в облако. После этого, робот может разорвать ваши бумаги в клочья! (на самом деле - обработает их шреддером)

http://robotrends.ru/pub/1713/roboty-reshat-vopros-hraneniya-i-obrabotki-bumazhnoy-dokumentacii 

 

Boeing продолжает роботизировать производство 

Очередное не совсем обычное применение промышленных роботов. На сборочном производстве Boeing промышленные манипуляторы Kuka движутся вдоль фюзеляжа, занимаясь его проклепыванием. 

 

Раньше этим занимались люди, зарабатывая производственные заболевания - работу клепальщика легкой не назовешь. Подробнее http://robotrends.ru/pub/1712/boeing-prodolzhaet-robotizirovat-proizvodstvo 

 

Проект Агробот: Технология, цели проекта и реализация 

Виталий Савельев, руководитель направления роботизированная сельхозтехника Avrora Robotics выступил с этой презентацией 27 февраля на встрече “Робототехника в сельском хозяйстве”. Вашему вниманию предлагается видеоконспект выступления. https://www.youtube.com/watch?v=UA19tSjFP20 

 

 

Поезда китайского метро поведут роботы 

С 2017 года планируется начать движения поездов-роботов в пекинском метро 

 

 

Первой роботизированной линией станет шестнадцатикилометровая "Яньфан", связывающая центр города и пригородный узел Фаншань. Первый в Китае беспилотный поезд для метро был выпущен в городе Чанчун еще в октябре 2015 года. Подробнее 

 

Роботы могут занять до 30% всех рабочих мест в Объединенном Королевстве 

По прогнозам PricewaterhouseCoopers, роботы и компьютерные системы смогут занять до трети всех рабочих мест в Объединенном Королевстве в ближайшие 15 лет. 

 

Более всего автоматизации подвержены области управления отходами, транспортировки, а также разнообразные производственные процессы. Меньше риск автоматизации работ, требующих коммуникабельности и творческого подхода. И все же находятся оптимисты, которые уверены, что вместе с роботами появятся и новые рабочие места в немалом количестве. Подробнее: 

http://robotrends.ru/pub/1712/roboty-mogut-zanyat-do-30-vseh-rabochih-mest-v-obedinennom-korolevstve 

 

Предсказать дефект по звуку - задача для алгоритмов машинного обучения 

Машинное обучение + звуковые сигнатуры - можно предсказать, что какое-то устройство начало выходить из строя.  

 

Накопив данных побольше, еще и сообщать на основе звуковой "карты" устройства, какой дефект скоро станет проблемой. В Израиле сразу несколько компаний работают с этой темой. Она, уверен, вполне посильна и российским разработчикам. Железа почти никакого не нужно, чисто программная задачка. А перспективы монетизации - весьма серьезные. Подробнее о теме:

http://robotrends.ru/pub/1712/robotov-nauchat-slyshat-chto-ryadom-chto-to-slomalos 

 

Сингапурский OutoBot сможет автоматически вымыть или покрасить здание 

В Сингапуре разработали автономную роботизированную систему, способную очищать наружную часть зданий или красить их. Это робот, оснащенный системой технического зрения, искусственным интеллектом, а также коллаборативным манипулятором UR10 компании Universal Robotics. 

 

Подробнее http://robotrends.ru/pub/1712/singapurskiy-outobot-smozhet-avtomaticheski-vymyt-ili-pokrasit-zdanie 

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