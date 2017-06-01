Финансовые сервисы: Oнлайн-сервис Mastercard будет интегрирован в приложение VEON

MForum.ru

Финансовые сервисы: Oнлайн-сервис Mastercard будет интегрирован в приложение VEON

01.06.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Mastercard и VEON заключили соглашение о сотрудничестве по совместному развитию инновационных финансовых продуктов и технологий в России. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума. Данное соглашение является частью глобального соглашения о намерениях для развития цифровых сервисов между VEON и Mastercard, которое было подписано в феврале текущего года.

Подписи под документом поставили глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский и генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), глава крупнейших рынков VEON Ltd. Шелль Мортен Йонсен.

Соглашение предусматривает интеграцию онлайн-сервиса Masterpass в новoe приложение VEON, запуск которого в России состоится в скором времени. Его пользователи смогут загрузить банковскую карту любого банка в смартфон и быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав кнопку «Оплата Masterpass». Кроме того, абоненты «Билайн» смогут переводить средства с карты на карту по номеру мобильного телефона, привязанного к аккаунту VEON.

VEON – это новая глобальная многофункциональная платформа, разработанная телекоммуникационно-технологической компанией VEON Ltd. (ранее Vimpelcom Ltd.). Она предлагает пользователям новые возможности для общения, развлечения, покупок и многие другие сервисы и функции, востребованные пользователями в Интернете.

«Благодаря нашему сотрудничеству пользователи VEON получат все преимущества быстрой и безопасной оплаты в один клик. Онлайн-шопинг станет еще удобнее, – прокомментировал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении. – В этом году мы отмечаем 20 лет работы в России, и рады, что благодаря нашим с партнерами совместным усилиям на российском рынке появляются передовые платежные инновации, которые делают решение повседневных задач еще проще».

«VEON – это многофункциональная экосистема, созданная нами для того, чтобы людям было еще удобнее делать то, что они любят в Интернете. Сотрудничество с Mastercard выводит функционал VEON на новый уровень, давая клиентам нового приложения возможности быстрой и удобной оплаты товаров и услуг при помощи одного только смартфона и мобильного приложения VEON», - сказал Шелль Мортен Йонсен, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»).

Masterpass от Mastercard – глобальная платформа для электронных кошельков и онлайн-магазинов. Она упрощает и ускоряет процесс покупки при помощи любого устройства, подключенного к интернету. При использовании Masterpass оплатить товар в интернет-магазине с банковской карты можно безопасно и просто – всего в несколько кликов.

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

15.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом - перед рассветом? / MForum.ru

25.04. [Новости компаний]  Конспекты: Ирина Лебедева представляет новую линейку "Всё" - MForum.ru / MForum.ru

20.03. [Краткие новости] «Билайн» стал генпартнером крупнейшего в мире хакатона AngelHack / MForum.ru

27.02. [Новости компаний] Итоги года: Результаты 4 квартала и 2016 года, ВымпелКом (Россия) / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 01:43 Letchik420 Тема: Как разблокировать Nokia 1110? (Страницы: 1 2)
Помогите разблокировать Nokia 215! IMEI: 353678072292820. Пароль максимум 8 цыфр, стандартный не работает. Заранее спасибо!
Вчера 23:10 Руслан2017 Тема: Samsung GT-I9300 Galaxy S III (Страницы: 1 2)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста есть ли рабочий адаптер на 2 симкарты для Galaxy S III, который бы работал как Duos
Вчера 13:52 TERRAM Тема: Помогите с выбором телефона
Помогите пожалуйста
31.05.2017 22:57 elecont Тема: Анимированная карта погоды
1) а разве не итеренсно? Вот едете вы например в Сочи, а как понять - большой это город или малеьнкий? 2) геомагнитный индекс показан на вкладках десятидневного и почасового прогнозов и на вкладке ...
31.05.2017 21:25 casez Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Однозначно покупайте Iphone!!! Уверен жена Вам скажет спасибо и еще лет 5 будет ходить довольной (операционка всегда актуальная, антивирусника не надо, батарея отличная и т.д.).

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru

31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru

28.05. [Новинки]  Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru

25.05. [Новинки]  Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru

24.05. [Новинки]  Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru

23.05. [Новинки]  Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru

19.05. [Новинки]  Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru

18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: