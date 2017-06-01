Финансовые сервисы: Oнлайн-сервис Mastercard будет интегрирован в приложение VEON

MForum.ru
01.06.2017,
Mastercard и VEON заключили соглашение о сотрудничестве по совместному развитию инновационных финансовых продуктов и технологий в России. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума. Данное соглашение является частью глобального соглашения о намерениях для развития цифровых сервисов между VEON и Mastercard, которое было подписано в феврале текущего года.
Подписи под документом поставили глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский и генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), глава крупнейших рынков VEON Ltd. Шелль Мортен Йонсен.
Соглашение предусматривает интеграцию онлайн-сервиса Masterpass в новoe приложение VEON, запуск которого в России состоится в скором времени. Его пользователи смогут загрузить банковскую карту любого банка в смартфон и быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав кнопку «Оплата Masterpass». Кроме того, абоненты «Билайн» смогут переводить средства с карты на карту по номеру мобильного телефона, привязанного к аккаунту VEON.
VEON – это новая глобальная многофункциональная платформа, разработанная телекоммуникационно-технологической компанией VEON Ltd. (ранее Vimpelcom Ltd.). Она предлагает пользователям новые возможности для общения, развлечения, покупок и многие другие сервисы и функции, востребованные пользователями в Интернете.
«Благодаря нашему сотрудничеству пользователи VEON получат все преимущества быстрой и безопасной оплаты в один клик. Онлайн-шопинг станет еще удобнее, – прокомментировал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении. – В этом году мы отмечаем 20 лет работы в России, и рады, что благодаря нашим с партнерами совместным усилиям на российском рынке появляются передовые платежные инновации, которые делают решение повседневных задач еще проще».
«VEON – это многофункциональная экосистема, созданная нами для того, чтобы людям было еще удобнее делать то, что они любят в Интернете. Сотрудничество с Mastercard выводит функционал VEON на новый уровень, давая клиентам нового приложения возможности быстрой и удобной оплаты товаров и услуг при помощи одного только смартфона и мобильного приложения VEON», - сказал Шелль Мортен Йонсен, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»).
Masterpass от Mastercard – глобальная платформа для электронных кошельков и онлайн-магазинов. Она упрощает и ускоряет процесс покупки при помощи любого устройства, подключенного к интернету. При использовании Masterpass оплатить товар в интернет-магазине с банковской карты можно безопасно и просто – всего в несколько кликов.
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© Алексей Бойко,
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