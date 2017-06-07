Регулирование: Минкомсвязь России предложила модель перехода государственных сайтов на единые стандарты

MForum.ru
07.06.2017,
Москва, 8 июня 2017 года. — Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел заседание Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Участники заседания обсудили основные показатели функционирования инфраструктуры электронного правительства, работу по достижению показателя доли граждан, получающих госуслуги в электронной форме на территории субъектов РФ, а также меры по улучшению позиции Российской Федерации в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства.
В ходе заседания Минкомсвязь России представила регулярный отчет, содержащий показатели функционирования инфраструктуры электронного правительства. По данным на май 2017 года, в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 49 млн граждан. Прирост пользователей электронных госуслуг в мае 2017 года составил 1,6 млн человек. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг было заказано 81,3 млн федеральных, а также 250 тыс. региональных и муниципальных услуг. Всего в России действует 18,6 тыс. точек для регистрации и подтверждения личности граждан в ЕСИА.
Участники заседания обсудили проводимые в субъектах РФ работы по достижению показателя доли граждан, получающих госуслуги в электронной форме. Свои доклады представили Республика Татарстан и Республика Башкортостан. Согласно исследованиям Федеральной службы государственной статистики, значение указанного показателя в Республике Татарстан составило 79,7% в 2016 году (2015 г. — 65,2%, 2014 г. — 63%). В субъекте проживает более 3,8 млн граждан. В Республике Башкортостан значение показателя составило 61,2% в 2016 году (2015 г. — 52%, 2014 г. — 27,6%). В субъекте проживает около 4,1 млн граждан.
В Республике Татарстан электронные госуслуги оказываются через региональный портал государственных услуг, мобильные приложения и 410 информационных терминалов. Всего реализовано 240 интерактивных услуг. Представитель Республики Татарстан доложил на заседании о мерах по популяризации предоставления электронных госуслуг в регионе. Для реализации этой задачи были созданы аудио-, видеоролики и плакаты. Минкомсвязь России предложила совместную проработку использования единого бренда госуслуг на территории республики.
Также Минкомсвязь России разработала рекомендации и дизайн-решения по модернизации официальных интернет-сайтов государственных структур. Разработки должны повысить удобство использования этих интернет-сайтов, способствовать распространению на них технологий электронного правительства и повлиять на позиции России в международных рейтингах. В частности, в рейтинге развития электронного правительства, который раз в два года публикуется Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН. Так, в рейтинге 2016 года Российская Федерация заняла 35 место из 193 стран ООН.
В дальнейшем для обеспечения роста позиций России в рейтинге ООН, расширения возможностей электронного правительства, повышения удобства использования официальных сайтов органов власти, включая порталы государственных и муниципальных услуг, а также исключения дублирования расходов на их развитие запланировано создание единого стандарта и требований по организации и структурированию информации, навигации и оформлению всех государственных сайтов. Методическую поддержку и контроль выполнения работ осуществляет Минкомсвязь России.
© , пресс-релиз Минкомсвязи,
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