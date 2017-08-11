Пресс-релизы: Tele2 увеличила список роуминговых партнеров

11.08.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил роуминг на островах Карибского бассейна в сети Cable & Wireless. В Иране клиенты оператора могут также пользоваться услугами международного роуминга в сети MTN Irancell.

Абонентам Tele2 теперь доступен автоматический голосовой роуминг в странах Карибского бассейна, таких как: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Британские Виргинские острова, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Острова Кайман, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Ямайка. Минута входящего или исходящего вызова обойдется путешественнику в 65 рублей. Стоимость передачи одного SMS или MMS составит 12 рублей.

Tele2 также дает своим клиентам возможность воспользоваться на этих островах высокоскоростным мобильным интернетом − 1 Мб данных будет стоить 50 рублей. Абоненты Tele2 могут оптимизировать расходы на интернет, подключив опцию «Интернет за рубежом». Услуга позволяет скачивать 10 Мб трафика в сутки за 300 рублей и действует на территории всех стран Карибского бассейна.

В Иране клиент Tele2 заплатит 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость исходящих текстовых или мультимедийных сообщений составит 12 рублей, а 1 Мб интернет-трафика обойдется клиентам в 50 рублей.

Помимо простых и понятных базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает своим абонентам опцию, которая позволяет принимать все вызовы по цене 5 рублей за минуту. Подключить услугу «Разговоры без границ» можно в личном кабинете пользователя или с помощью USSD-команды *143*1#. Абонентская плата составляет 5 рублей в сутки.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 за границей доступна на сайте компании в разделе «Роуминг».

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