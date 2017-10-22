LTE: Telit сертифицировала карты с поддержкой Cat 1, Cat 4, Cat 11 для использования на сети AT&T

MForum.ru
22.10.2017,
Компания представила модули LE910B1-NA, LE910B1-SA (LTE Cat 1), LE910B4-NA (LTE Cat.4) и получила сертификацию для работы на сети AT&T LTE, включая поддержку VoLTE. Telit также получила сертификацию для карточки LM940 PCI Express Mini (mPCIe) LTE Cat.11 600 Мбит/c. Карточка предназначена для использования в роутерах и гейтвеях, а также в различных мобильных вычислительных устройствах. Ожидается, что карточки Telit найдут применение в различных устройствах IoT.
Модулями LE910B1/4-xA можно заменить любые модули семейства xE910, например, те, что поддерживали 2G или 3G, LTE Cat.1, 3, 4 в используемых клиентами устройствах. Подробнее о моделях семейства.
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