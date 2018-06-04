Слухи: Игровой смартфон ASUS ROG замечен на рендерах

04.06.2018, MForum.ru

В сети появилась информация о новинках, которые компания ASUS представит на выставке Computex 2018. Ожидается, что одной из них станет смартфон ASUS ROG, позиционируемый как игровое устройство.

Напомню, в модельном ряду ASUS устройства семейства ROG (Republic Of Gamers) ориентированы на геймеров. Спецификации смартфона ASUS ROG пока не сообщаются. Однако с большой долей вероятности эта новинка будет относиться к топовому сегменту и получит мощную аппаратную платформу. Кроме того а на рендере видна сдвоенная тыловая камера. Ждать анонса осталось совсем недолго.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации videocradz.com

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