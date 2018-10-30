Телеком: МегаФон купит оборудование Nokia на кредит ING под финские гарантии

30.10.2018, MForum.ru

МегаФон, российский оператор мобильной связи и ШПД, сообщает о подписании кредитного договора на сумму 150 млн евро. Кредит предоставит банк группы ING, гарантии кредита обеспечит финское экспортное кредитное агентство Finnvera.

В рамках новой кредитной линии МегаФон будет закупать решения у Nokia Solutions and Networks Oy и его российской дочки ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс". Кредит предоставлен на 8.5 лет.

Такие сделки являются классическими на рынке сотовой связи. Российские операторы очень редко покупают решения за "наличные". Вендоры, заинтересованные в продаже своего решения, как правило, предоставляют оператору также интересные финансовые условия, включающие, например, отсрочку платежа (grace period) и кредитную линию или, минимум, кредитные гарантии, достаточные для получения кредита в том или ином банке.

В частности, МегаФон получает гарантию Finnvera уже в десятый раз.

Этот кредит интересен еще и потому, что он предоставлен после делистинга компании с Лондонской биржи. Теперь, когда "прозрачность" деятельности МегаФон заметно сократилась, выдача гарантий и кредита может свидетельствовать о том, что за рубежом по-прежнему верят в перспективы российского сотового бизнеса. Либо о том, что в Nokia очень хотели продать свое решение, не отдав клиента китайцам. ++

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Пресс-релиз компании:

МегаФон привлекает международное финансирование для программы капитальных затрат

Москва, Российская Федерация (30 октября 2018 г.) – Публичное акционерное общество «МегаФон» (MoEx: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания»), сообщает о подписании Кредитного договора на сумму 150 млн евро с банком группы ING под гарантию финского экспортного кредитного агентства Finnvera.

Новая кредитная линия будет использоваться для финансирования закупки оборудования фиксированной и мобильной связи, программного обеспечения и соответствующих услуг у Nokia Solutions and Networks Oy (NSN), одного из ведущих мировых поставщиков решений для сетей связи, а также у его российской дочерней компании ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс». Срок окончательного погашения кредита – 8,5 лет.

«Новый кредитный договор – юбилейная, десятая по счету, сделка, заключенная под гарантию Finnvera. Его подписание подтверждает неизменное доверие международных финансовых институтов к кредитному качеству «МегаФона» и служит еще одним важным этапом в наших давних и успешных отношениях с NSN, Finnvera и ING. Привлекательные условия финансирования позволят нам с еще большей уверенностью вкладывать в развитие сети и непрерывно улучшать качество услуг для наших абонентов» – сказал Геворк Вермишян, Исполнительный директор «МегаФона».

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