Телеком: MWC2019: Ericsson будет оказывать услуги управления сетями Telefonica с использованием AI

27.02.2019, MForum.ru

Ericsson продал группе Telefonica услуги управления сетью на базе AI. Соглашение об оказании профессиональных услуг касается пяти стран, и если Колумбия, Перу, Эквадор и Уругвай вряд ли послужат для нас убедительными аргументами в пользу выбора Telefonica, то контракт с Telefonica UK заслуживает внимания.

Ericsson через свои глобальные центры управления сетями будет мониторить работу операторов, причем этим станет заниматься AI и другие автоматизированные решения. Это касается и управления сетью и разрешением проблем и инцидентов. Источник: ericsson.com

Трендовая новость. AI в телеком пришел всерьез и надолго. И профуслуги это очередной кейс его применения. Вскоре, уверен, доберется и до российского рынка.

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теги: телеком MWC2019 MWC Ericsson профуслуги AI ИИ искусственный интеллект