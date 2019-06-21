Телеком: Статус VoLTE во всем мире на май 2019

MForum.ru
21.06.2019,
По данным GSA, в мире уже 256 операторов инвестируют в VoLTE в 116 странах, включая 188 операторов, которые запустили услуги VoLTE в 89 странах.
С января 2019 года в GSA зафиксировали запуски в Камбодже, Венгрии, Иране, Ирландии, на Мальдивах, в Мексике, Перу и Швеции.
В GSA есть данные еще о 53 операторах, которые планируют внедрить или внедряют услуги VoLTE. Еще 15 операторов были идентифицированы, как участвующие в тестах или испытаниях.
В России VoLTE продолжает оставаться технологией, поддержку которой операторы предоставляют далеко не на всей территории присутствия сетей LTE. То же касается и совместимости абонентских устройств. Не каждое устройство, способное поддерживать VoLTE, способно работать в каждой российской сети LTE.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: VoLTE GSA
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
18.12. [Краткие новости] Телеком: Чипсеты LTE. Апдейт за ноябрь, данные GSA / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Пресс-релизы: Билайн и Huawei совместно протестировали LTE 900 / MForum.ru
19.06. [Новости компаний] LTE: Экосистема устройств LTE в мире / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Эволюция экосистем 700 и 800 МГц / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] LTE: Поддержка VoLTE расширяется, но проникновение не столь уж велико. ViLTE / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Realme / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен HTC Desire 19+ / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Крепыш Samsung Galaxy XCover 4s оценен в €299.99 / MForum.ru