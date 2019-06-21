Телеком: Статус VoLTE во всем мире на май 2019

21.06.2019, MForum.ru

По данным GSA, в мире уже 256 операторов инвестируют в VoLTE в 116 странах, включая 188 операторов, которые запустили услуги VoLTE в 89 странах.

С января 2019 года в GSA зафиксировали запуски в Камбодже, Венгрии, Иране, Ирландии, на Мальдивах, в Мексике, Перу и Швеции.

В GSA есть данные еще о 53 операторах, которые планируют внедрить или внедряют услуги VoLTE. Еще 15 операторов были идентифицированы, как участвующие в тестах или испытаниях.

В России VoLTE продолжает оставаться технологией, поддержку которой операторы предоставляют далеко не на всей территории присутствия сетей LTE. То же касается и совместимости абонентских устройств. Не каждое устройство, способное поддерживать VoLTE, способно работать в каждой российской сети LTE.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: VoLTE GSA