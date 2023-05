Облачные сервисы: ВымпелКом представил оркестрацию контейнерных приложений как сервис

10.05.2023, MForum.ru

Компания ВымпелКом в рамках сервиса beeline cloud выводит на рынок продукт Cloud Managed Kubernetes. Это сервис оркестрации контейнерных приложений, весьма актуальный для компаний, занимающихся разработками цифровых сервисов для массового использования.

Cloud Managed Kubernetes от билайн - это возможность проверять гипотезы, проводить тесты создаваемых продуктов, а также возможность цифровизовать и унифицировать рутинные задачи, снизив риски недоступности пользовательских сервисов, что также снижает и риски недополучения выручки.

Возможность управления контейнерами в области ускоряет и упрощает работу с приложениями. Рынок сейчас полон предложений для контейниризации. ВымпелКом утверждает, что в отличие от других компаний, представляет готовую kubernetes-инфраструктуру, которую заказчику не нужно самостоятельно администрировать, с оплатой за фактическое потребление (pay as you go).

Клиентам обещаны: изолированное использование сервисов, оркестрация хранилища и отказоустойчивый георазнесенный кластер, масштабирование с учетом пиковой нагрузки и автоматизация операций при запуске и тестировании продукта, чтобы его как можно быстрее можно было перевести в промышленную эксплуатацию.

Максим Еремин, руководитель направления развития продуктов beeline cloud:

«Наша услуга снижает нагрузку на IT-команду, упрощает развёртывание инфраструктуры в облаке, помогает снижать расходы и закрывает вопросы, связанные с ИТ-безопасностью. Кроме того, мы несем ответственность по SLA (Соглашение об уровне обслуживания) за доступность услуги и бесперебойную работу. Благодаря этому можно сосредоточиться на разработке, а все рутинные операции, связанные с развёртыванием кластеров мы берём на себя».

Отмечу, что подобные предложения рынку сейчас востребованы и актуальны. Конкуренция на рынке оркестрации контейнерных приложений растет и в выигрыше будут те компании, которые смогут учесть разнообразные потребности клиентов, а также упростят им жизнь, но чьи услуги при этом не окажутся излишне затратными.

Подпадает ли предложение ВымпелКом под эти критерии? Со временем узнаем, но пока что облачное направление компании после покупки бизнеса Data Fort развивается, что называется, ударными темпами.

