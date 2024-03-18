Радиопланирование: Билайн запустил "Интеллектуальный планировщик" - систему радиопланирования сети на базе ИИ

MForum.ru
18.03.2024,
ВымпелКом сообщает о разработке ПО "Интеллектуальный планировщик". Компания ожидает от его внедрения возможность в разы ускорить подготовку планов развития сотовой сети.
Как правило, для планирования радиопокрытия российские операторы ранее использовали зарубежное ПО. Сейчас реализуется тренд на замену импортных разработок на отечественные. Располагая мощными ИТ-подразделениями, российские операторы имеют возможность проводить разработку необходимого ПО собственными силами, in-house. Это дает полный контроль над разработкой, привязку к российским особенностям, возможность оперативной модификации софта, когда это необходимо.
Поскольку ПО разрабатывалось в двадцатые годы, оно опирается на ИИ и до высокой степени автоматизировано. Комплекс автоматически выявляет проблемные зоны на сети, как по емкости, так и по покрытию и формирует адресные планы развития.
"Интеллектуальный планировщик" интегрирован с внутренними базами данных оператора, что позволяет учитывать маркет-прогнозы трафика, оценивать эффект от партнерских программ, выбирать тип подключения новых БС к транспортной сети, рассчитывать длину ВОЛС, подбирая ответные части РРЛ, назначая спутниковые каналы, когда это необходимо.
Опора на ИИ обеспечила решение возможностью самообучения с учетом новых абонентских устройств, рефарминга, перераспределения нагрузки между BS, изменения транспортных потоков и миграции пользователей. Модель анализирует более 10 млн параметров.
Ольга Рамина, директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом»:
«На рынке сегодня нет готовых решений, которые могут совмещать расчеты по емкости и покрытию сети с автоматической подготовкой бизнес-кейсов. Но в «Интеллектуальном планировщике» удалось реализовать этот сложный алгоритм: по нажатию одной кнопки выполняется полный анализ покрытия всей территории РФ с учетом самых актуальных 3D-карт местности, определяются зоны, где покрытие и сервис LTE недостаточные, и рассчитывается проект по «закрытию белых пятен». Благодаря внедрению «Интеллектуального планировщика» в рабочий процесс мы реализовали рекордную программу рефармингов по всей стране, что, в свою очередь, дало +25% к скорости мобильного интернета для наших клиентов».
В основе работы комплекса - обезличенные данные с мобильных терминалов абонентов, что позволяет строить "тепловые карты" для точного выбора мест размещения новых BS.
"Интеллектуальный планировщик" работает с оборудованием всех вендоров, нетрудно будет обеспечить его совместимость и с российским оборудованием, когда оно станет доступным. ПО способно работать в том числе с растровыми картами.
Разработка "Интеллектуального Планировщика" проводилась собственными силами сотрудников компании ВымпелКом. В течение 2 лет был написан исходный код, развитие продукта продолжается практически на постоянной основе. Регистрация в реестре отечественного ПО Минцифры запланирована после прохождения всех необходимых процедур по регистрации интеллектуальной собственности.
Разработка безусловно трендовая. Сейчас крайне актуально автоматизировать все, что поддается автоматизации. А решения на основе ИИ позволяют автоматизировать любые рутинные и многие далеко не рутинные процессы. Современному оператору очень важно использовать тот потенциал, который дает переход к использованию продуктов на основе ИИ. Это, как минимум, возможность выиграть в скорости бизнес-процессов, минимизировать негативное влияние человеческого фактора.
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теги: Вымпелком Билайн радиопланирование искусственный интеллект и операторы связи
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