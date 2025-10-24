Квантовые компьютеры: IBM заявляет, что ключевой алгоритм квантовых вычислений может работать на обычных чипах AMD

24.10.2025, MForum.ru

IBM утверждает, что ключевой алгоритм квантовых вычислений может быть запущен на общедоступных чипах AMD. Это открывает возможность к появлению сверхмощных компьютеров. Об этом рассказывает Reuters.

IBM в своем проекте квантовых вычислений работает с Microsoft, Alphabet и Google.

В июне 2025 года IBM заявила о разработке алгоритма для устранения ошибок кубитов. В исследовательской работе, которую IBM собирается представить на днях, компания обещает показать результаты запуска алгоритма на чипе AMD, который называют программируемой вентильной матрицей (Valve array).

Это очередной шаг в рамках проекта Starling, который, согласно планам, позволит создать суперкомпьютер из 200 логических кубитов. На его основе планируется развернуть суперкомпьютер IBM Quantum Blue Jay, который получит 2000 логических кубитов, что обеспечит производительность в 1 млрд квантовых операций.

Работа над алгоритмом, по заявлению IBM, была завершена на 1 год раньше, чем было запланировано.

