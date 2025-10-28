Развитие сетей: Билайн в Тюменской области - расширено покрытие 4G/LTE вдоль дорог, в малых поселках, в Тобольске и в Тюмени

MForum.ru
Так, покрытие Билайна стало надежнее для жильцов многоквартирных домов в Тюмени на улицах Кремлевская, Максима Горького – рядом с ТЦ «Гудвин», Олимпийская – возле сквера Тружеников Тыла, Первооткрывателей – в ЖК «Колумб» и на улице Республики.
Благодаря строительству новых базовых станций сеть удалось разгрузить на улицах Созидателей – в ЖК «Комарово», Энергетиков и в микрорайонах Тура и Труфанова, где проживают частные домовладельцы. В Тобольске связь прокачали в ЖК «Центральный» на улице Семена Ремезова. Теперь клиентам Билайна из городов проще оформлять онлайн-заказы или совершать покупки в приложениях.
Новые базовые станции оператора появились и в сельской местности. Например, в Карабаше – сюда съезжаются отдохнуть в термальном парке «Фешенель». Кроме того, улучшения качества связи могут ощутить жители населенных пунктов Кировский, Ситниково, Зырянка и Перевалово, где расположены коттеджный поселок «Радужный», база отдыха «Фишпарк» и озеро Зубаревское. Сеть усилена и в садовом товариществе «Рассвет».
За счет использования новых частотных ресурсов Билайн усилил 4G/LTE в населенных пунктах вдоль трассы Тюмень – Сургут, включая Нижние Аремзяны в Тобольском районе и Осинник, Туртас, Нагорный в Уватском районе.
«Летом Билайн продолжил масштабное строительство базовых станций в Тюмени и Тобольске, а также в малых населенных пунктах области. В фокусе оказались городские, сельские жители и внутренние туристы, которые интересуются богатой природой нашего края. ... мы планомерно развиваем покрытие 4G, учитывая в том числе нагрузки на сеть в часы пик в густонаселенных ЖК», – прокомментировал директор Тюменского отделения Билайна Андрей Тихонов.
