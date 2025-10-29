Борьба с телефонным мошенничеством: ComNews Research оценил механизмы безопасности операторов Б4

29.10.2025, MForum.ru

По итогам исследования самым безопасным оператором назван Билайн – по комплексу механизмов защиты абонентов от мошенничества и спама.

В частности, отмечаются такие ключевые преимущества:

  • собственная, импортнезависимая антифрод-платформа, что позволяет оперативно реагировать на новые угрозы соответствующими настройками или доработками
  • высокая эффективность блокировок. В проведенном стресс-тесте, Билайн заблокировал 99%, что является наивысшим показателем
  • передовая защита от «социальной инженерии». Вымпелком полностью реализовал прерывание вызовов (включая мессенджеры) при получении SMS с кодом от Госуслуг и банков
  • реализована комплексная защита в мессенджерах: есть бесплатный набор инструментов для блокировок и предупреждения о мошеннических вызовах в Telegram, WhatsApp и Viber
  • в плане интеграции «против мошенников» с банками – налажено взаимодействие с наибольшим количеством банков для обмена информацией и оперативного реагирования
  • виртуальный помощник – бесплатный в базовой версии и с прерыванием вызовов на основе AI и денежной компенсации при мошенничестве в PRO-версии

Отмечены сильные стороны других операторов:

🔴 МТС предлагает самый широкий перечень услуг безопасности, наибольшую сумму страхового покрытия (до 1.5 млн рублей!) и лидирует по охвату услуг мобильного скоринга

🟢 МегаФон предлагает широкий набор бесплатных услуг безопасности, включая прерывание мошеннических звонков с помощью AI в рамках виртуального помощника Ева.

Можно вспомнить, что и в 2024 году по итогам аналогичного исследования, Билайн занял первое место.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Безопасность клиента — наш главный приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию — то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать.

Далее мы анализируем практику и действуем исходя из нее: добавляем точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогаем клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимаемся просвещением.

Работа ведется сразу в множестве направлений, мы рады видеть ее результаты. Планируем и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором».

© Алексей Бойко, MForum.ru

