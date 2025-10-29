Борьба с телефонным мошенничеством: ComNews Research оценил механизмы безопасности операторов Б4

MForum.ru
По итогам исследования самым безопасным оператором назван Билайн – по комплексу механизмов защиты абонентов от мошенничества и спама.
В частности, отмечаются такие ключевые преимущества:
Отмечены сильные стороны других операторов:
🔴 МТС предлагает самый широкий перечень услуг безопасности, наибольшую сумму страхового покрытия (до 1.5 млн рублей!) и лидирует по охвату услуг мобильного скоринга
🟢 МегаФон предлагает широкий набор бесплатных услуг безопасности, включая прерывание мошеннических звонков с помощью AI в рамках виртуального помощника Ева.
Можно вспомнить, что и в 2024 году по итогам аналогичного исследования, Билайн занял первое место.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Безопасность клиента — наш главный приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию — то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать.
Далее мы анализируем практику и действуем исходя из нее: добавляем точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогаем клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимаемся просвещением.
Работа ведется сразу в множестве направлений, мы рады видеть ее результаты. Планируем и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором».
