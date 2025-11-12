Борьба с телефонным мошенничеством: Блокировки мошеннических звонков из-за рубежа добрались и до Швеции

MForum.ru
12.11.2025,
Шведское Управление почт и телекоммуникаций (PTS) активно борется с мошенническими звонками, в частности, со спуфингом — практикой, когда звонки из-за рубежа маскируются под местные номера, чтобы вызвать больше доверия.
В 2025 году PTS ввело новые правила, обязывающие операторов связи блокировать входящие международные вызовы, которые определяются сетью как исходящие с подделанного шведского номера мобильной или стационарной связи. Эти меры были вызваны резким ростом числа мошеннических звонков и сообщений.
В частности Tele2 (не путать с российским T2), обязано наладить мониторинг входящих из-за рубежа вызовов до 1 декабря 2025 года, в противном случае компании придется выплатить штраф в размере 50 млн крон.
--
теги: борьба с телефонным мошенничеством блокировки Швеция
--
