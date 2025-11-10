Антифрод: Билайн блокирует переходы клиентов на опасные сайты, чтобы защитить от фишинга

MForum.ru
10.11.2025,
Речь идет о «фишинговых ресурсах», то есть веб-сайтах, создаваемых мошенниками с целью обмана пользователей и кражи их конфиденциальных данных, таких как логины, пароли, банковские реквизиты или персональная информация, путем маскировки под легитимный сервис. В Билайн такие сайты включают в список блокируемых. Список ежедневно пополняется на основе данных, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ НИИ Интеграл, Банка России. В месяц в списке появляется примерно 30 тысяч новых сайтов, они сразу же включаются в блокируемые. В основном это подделки страниц маркетплейсов, некоторых банков, госорганов.
Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:
«Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они всё чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции — через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные.
Согласно статистике «Лаборатории Касперского», в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году. … «Антифишинг» в нашей сети работает с августа 2025 года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна — налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту».
--
--
