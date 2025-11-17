Услуги: МТС и МФЦ вернут иностранцам возможность получения SIM-карты "в одном окне" - пока что только в Ленобласти

MForum.ru
17.11.2025,
МТС запустил проект совместно с МФЦ Ленобласти по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг (МФЦ). Жители области могут оформить и получить SIM-карту оператора в любом филиале, отделе или бизнес-офисе МФЦ Ленобласти.
Особенно это должно упростить процедуру обретения SIM-карты российского оператора для иностранных граждан, что весьма актуально после существенных усложнений этого процесса для иностранцев в России с начала 2025 года.
С 1 января 2025 этот процесс усложнился практически до запретительного уровня. Иностранные граждане должны нотариально заверить перевод документа, удостоверяющего личность, оформить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), создать аккаунт на портале Госуслуг и подтвердить его. Далее предлагается зарегистрироваться в Единой биометрической системе (варианта отказаться от сдачи биометрии не предусматривается даже для принципиальных противников сдачи своих биометрических данных). Получение СНИЛС требует посещения МФЦ или отделения Социального фонда России (СФР), для сдачи биометрии придется прийти в банк (или вызывать к себе представителя банка); весь процесс может занять до нескольких недель. Оператор связи имеет право предоставить услуги только после проверки данных об абоненте на портале Госуслуг и в Единой биометрической системе (ЕБС).
«Запуск совместного проекта с МФЦ Ленинградской области — не просто новая точка выдачи SIM-карт, а целая экосистема, которая помогает людям быстрее и проще получать услуги связи. Мы стремимся объединить технологии и комфорт для жителей региона и теперь всё необходимое, от оформления документов до подключения к важнейшим цифровым сервисам, доступно в одном месте, в режиме одного окна. Особенно это значимо для наших иностранных абонентов, от которых соблюдение новых требований законодательства ранее требовало много времени и усилий. Пилотный проект МТС стартовал еще летом в самом густонаселённом городе Ленинградской области — Мурино. Теперь во всех офисах 47 региона можно в кратчайшие сроки оформить сим-карту и получить доступ к сервисам от МТС. Уверен, что это лишь начало масштабного преобразования цифровой инфраструктуры, и этот опыт вдохновит другие регионы», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
В ближайшем будущем МТС планирует масштабировать сотрудничество с МФЦ и на другие регионы.
Стоит отметить, что SIM карты Билайн можно получить в МФЦ Ленобласти с августа 2025 года.
Региональная сеть МФЦ Ленобласти включает в себя 36 филиалов и отделов, 131 удалённых рабочих мест и 5 бизнес-офисов – она охватывает значительную часть территории Ленобласти. Сегодня в центрах «Мои документы» жителям региона предлагается более 700 государственных, муниципальных и иных услуг.
