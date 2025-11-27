Телеком-оборудование: В Ростелеком завершили испытания DWDM-решений Горизонт компании VPG LaserONE

27.11.2025, MForum.ru

Испытания проходили в Центре тестирования и дизайна РТК-Сервис.









фото - пресс-службы Ростелеком



DWDM-платформа «Горизонт» производства VPG LaserONE предназначена для применения на региональных и сверхдлинных магистральных волоконно-оптических сетях связи. Система работает на расстояниях более 500 км без узлов промежуточного усиления на реальной сети и позволяет строить сети со сложной кольцевой и смешанной топологиями.

Инженеры «РТК-Сервис», эксперты R&D и специалисты по управлению опорными и транспортными сетями «Ростелекома» провели анализ технической документации и практические испытания. Были протестированы возможности оборудования «Горизонт» по организации каналов с линейной скоростью 100 и 200 Гбит/с, а также функциональность системы управления Пульс на лабораторном стенде, имитирующем магистральную трассу оператора связи.

Особое внимание уделили характеристикам оптических компонентов и эрбиевым усилителям, которые производятся на собственном заводе VPG LaserONE в России.

По результатам проведенных тестов специалисты «Ростелекома» и компании VPG LaserONE определили ключевые направления и приоритеты для дальнейшего развития DWDM платформы «Горизонт».

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления Ростелекома:

«Ростелеком провел испытания оборудования DWDM-производства отечественной компании VPG LaserONE на соответствие своим техническим требованиям к транспортным сетям на магистральном уровне. В целом мы удовлетворены результатами, которые четко обозначили направления для дальнейшего совершенствования оборудования. При этом полученные отчеты позволяют нам уверенно говорить о продолжении многолетнего сотрудничества с VPG LaserONE».

Лаборатория «РТК-Сервис» обеспечивает проведение испытаний различного сетевого оборудования. Весной 2025 года здесь протестировали компоненты первого в России 100% отечественного ядра мобильной сети и сформировали варианты сборки комплексного решения под требования «большой четверки».









фото - пресс-службы Ростелеком



За последний год здесь воссоздали более 600 мультисервисных топологий, имитирующих сети крупнейших российских провайдеров, включая модернизацию и расширение сетей передачи данных, IP-фабрики и другие. Инженеры протестировали оборудование более чем 20 вендоров: от Т8, РДП Инновации и Элтекса до ИнфоТеКС и Кода безопасности — всего более 400 устройств: от компактных коммутаторов до магистральных маршрутизаторов.

В целом с собственными решениями DWDM в России ситуация намного лучше, чем с многими другими направлениями. Здесь уже сформировалась весьма конкурентная ситуация, с множеством участников рынка: Т8, Элтекс, Иркос и другими. Хватило бы рынка на такое количество участников.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: оборудование связи DWDM VPG Laser ONE РТК-Сервис

--