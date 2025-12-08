Телеком: МегаФон получит 1500 базовых станций российского производителя Yadro

Телеком: МегаФон получит 1500 базовых станций российского производителя Yadro

08.12.2025, MForum.ru

Форвардный контракт МегаФон и КНС Групп, заключенный три года тому назад, 8 декабря 2022 года, начинает реализовываться. Начинается этап полевых испытаний базовых станций Yadro. В случае, если эти испытания будут признаны успешными (вряд ли в этом у кого-то есть серьезные сомнения), начнутся поставки оборудования. В рамках двух первых этапов МегаФон получит по 750 БС BTS8100, систему управления сетью Yadro NMS, контроллеры и другие комплектующие.

 

базовые станции Yadro

контроллер базовой станции Yadro

фото - редакции MForum

 

Базовые станции Yadro поддерживают стандарты GSM (2G) и LTE (4G). Устройства производителя прошли сертификацию и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Телеком-оборудование соответствует требованиям регуляторов и поддерживает гибкую адаптацию под различные сценарии эксплуатации — от крупных городских агломераций до удалённых территорий.

«Оборудование Yadro приближается к качеству, необходимому для сетей операторского класса. Возможность взаимодействия с разработчиком напрямую, наличие производственной базы и инженерного центра в России позволяют гибко настраивать конфигурацию продукта под архитектуру сети. Мы планируем провести комплексную проверку базовых станций в различных сценариях, чтобы убедиться в их адаптивности к реальным условиям эксплуатации и масштабируемости под наши задачи», — отметил директор стратегического планирования инфраструктуры МегаФона Андрей Константинов.

«Для нашей компании абсолютный приоритет — разработка и производство базовой станции, соответствующей требованиям операторов к оборудованию от поставщиков мирового уровня. Контракт с МегаФоном подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и демонстрирует, что отечественная базовая станция обеспечивает нужные параметры стабильности, безопасности и качества для сетей одного из крупнейших мобильных операторов страны», — добавила Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro.

МегаФон продолжает внедрять российское оборудование и ПО на своей сети. С начала 2025 года оператор заместил DWDM-мультиплексоры российскими от T8, повысив гибкость и надежность магистральной линии связи 100 Гбит/с на Дальнем Востоке, а также ускорил доступ пользователей к интернет-ресурсам с помощью отечественных комплексов CGNAT созданных в компаниях RDP и TrafficSoft.

Форвардные контракты на поставку решений Yadro заключены также с Билайном и Ростелекомом. Билайн в 2025 году должен получить первую коммерческую партию.

© Алексей Бойко, MForum.ru

