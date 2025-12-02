Электроника: Российские печатные платы остаются слишком дорогими, что не стимулирует производителей электроники к их использованию

02.12.2025, MForum.ru

Оценка объема рынка печатных плат в России Консорциумом печатных плат не поменялись с лета, те же 25 млн кв дм в 2025 году. Отечественной продукции на нем наберется меньше половины – порядка 10 млн кв дм. Тему сегодня обсуждают Ведомости.

Причин такому положению дел, как обычно, далеко не одна.

Можно упомянуть, в частности, что до недавнего времени не было обязательности использования в российской электронике отечественных печатных план. Сейчас ПП-719 требует наличия в российском изделии хотя бы одной российской печатной платы. Но с 2028 года требования российскости должны распространиться на печатную плату, выполняющую основные функции изделия.





Другой существенный фактор – чрезвычайно высокие цены на российскую продукцию. Некоторые участники рынка утверждают, что разница в цене может достигать 4-5 раз, в сравнении с китайской продукцией. Наверное, все же корректнее говорить о диапазоне 2-5 раз, но вряд ли можно считать такое положение дел приемлемым. Можем надеяться, что с ростом серийности производства изделий, это снизит себестоимость и стоимость изготовления и печатных плат? Хорошо бы..





Третья причина – мало кто в России может производить качественные многослойные платы с десятками (до 48) слоев, тем более что для них важно выдерживать высокий класс точности вплоть до 7-го, а это опять-таки доступно не каждому российскому производителю.

Как это часто бывает, хотя наибольший интерес обычно приходится на многослойные и высокоточные печатные платы, на деле основные потребности российского рынка (52%) закрывают 2-х слойные платы (оценки АНО ТКО), 34% - 4-х слойные; только 14% - остальные. Впрочем, ПП719 будет это соотношение менять, несомненно.

Стоимость одной печатной платы может колебаться от 150 рублей за штуку до 35 тысяч рублей.

В целом объем потребления печатных плат российского производства в 10 млн кв дм за год – это что-то плохо различимое, если говорить о мировых масштабах. Намного менее 1%, даже до 0.1% не дотягивает, что-то на уровне погрешности вычислений. Впрочем, даже с учетом зарубежной составляющей, общий объем потребления печатных плат российским рынком электроники остается весьма скромным на фоне общемировых цифр.

--

теги: электроника печатные платы рынок печатных плат регулирование

--