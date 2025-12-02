Электроника: Российские печатные платы остаются слишком дорогими, что не стимулирует производителей электроники к их использованию

MForum.ru

Электроника: Российские печатные платы остаются слишком дорогими, что не стимулирует производителей электроники к их использованию

02.12.2025, MForum.ru

Оценка объема рынка печатных плат в России Консорциумом печатных плат не поменялись с лета, те же 25 млн кв дм в 2025 году. Отечественной продукции на нем наберется меньше половины – порядка 10 млн кв дм. Тему сегодня обсуждают Ведомости.

Причин такому положению дел, как обычно, далеко не одна.

  • Можно упомянуть, в частности, что до недавнего времени не было обязательности использования в российской электронике отечественных печатных план. Сейчас ПП-719 требует наличия в российском изделии хотя бы одной российской печатной платы. Но с 2028 года требования российскости должны распространиться на печатную плату, выполняющую основные функции изделия.

  • Другой существенный фактор – чрезвычайно высокие цены на российскую продукцию. Некоторые участники рынка утверждают, что разница в цене может достигать 4-5 раз, в сравнении с китайской продукцией. Наверное, все же корректнее говорить о диапазоне 2-5 раз, но вряд ли можно считать такое положение дел приемлемым. Можем надеяться, что с ростом серийности производства изделий, это снизит себестоимость и стоимость изготовления и печатных плат? Хорошо бы..

  • Третья причина – мало кто в России может производить качественные многослойные платы с десятками (до 48) слоев, тем более что для них важно выдерживать высокий класс точности вплоть до 7-го, а это опять-таки доступно не каждому российскому производителю.

Как это часто бывает, хотя наибольший интерес обычно приходится на многослойные и высокоточные печатные платы, на деле основные потребности российского рынка (52%) закрывают 2-х слойные платы (оценки АНО ТКО), 34% - 4-х слойные; только 14% - остальные. Впрочем, ПП719 будет это соотношение менять, несомненно.

Стоимость одной печатной платы может колебаться от 150 рублей за штуку до 35 тысяч рублей.

В целом объем потребления печатных плат российского производства в 10 млн кв дм за год – это что-то плохо различимое, если говорить о мировых масштабах. Намного менее 1%, даже до 0.1% не дотягивает, что-то на уровне погрешности вычислений. Впрочем, даже с учетом зарубежной составляющей, общий объем потребления печатных плат российским рынком электроники остается весьма скромным на фоне общемировых цифр.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: электроника печатные платы рынок печатных плат регулирование

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.07. [Новости компаний] Электроника: ПО Электроприбор усовершенствовал технологию производства полиамидных плат для спецаппаратуры / MForum.ru

14.05. [Новости компаний] Российская электроника: В АРПЭ оценили российский рынок серверов и говорят, что он сокращается второй год подряд / MForum.ru

15.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Отрасль проектирования электронных систем получила доход $5,1 млрд в 3q2024 / MForum.ru

13.01. [Новости компаний] Оборудование: Телеком-оборудование включено в реестр Минпромторга / MForum.ru

06.05. [Краткие новости] Автоэлектроника / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: