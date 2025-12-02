Электроника: Российские печатные платы остаются слишком дорогими, что не стимулирует производителей электроники к их использованию

MForum.ru
Оценка объема рынка печатных плат в России Консорциумом печатных плат не поменялись с лета, те же 25 млн кв дм в 2025 году. Отечественной продукции на нем наберется меньше половины – порядка 10 млн кв дм. Тему сегодня обсуждают Ведомости.
Причин такому положению дел, как обычно, далеко не одна.
Как это часто бывает, хотя наибольший интерес обычно приходится на многослойные и высокоточные печатные платы, на деле основные потребности российского рынка (52%) закрывают 2-х слойные платы (оценки АНО ТКО), 34% - 4-х слойные; только 14% - остальные. Впрочем, ПП719 будет это соотношение менять, несомненно.
Стоимость одной печатной платы может колебаться от 150 рублей за штуку до 35 тысяч рублей.
В целом объем потребления печатных плат российского производства в 10 млн кв дм за год – это что-то плохо различимое, если говорить о мировых масштабах. Намного менее 1%, даже до 0.1% не дотягивает, что-то на уровне погрешности вычислений. Впрочем, даже с учетом зарубежной составляющей, общий объем потребления печатных плат российским рынком электроники остается весьма скромным на фоне общемировых цифр.
теги: электроника печатные платы рынок печатных плат регулирование
