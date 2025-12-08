Спутниковая связь: На спутниковом рынке Европы продолжается консолидация ради поддержки 5G NTN

MForum.ru

Спутниковая связь: На спутниковом рынке Европы продолжается консолидация ради поддержки 5G NTN

08.12.2025, MForum.ru

На этот раз речь идет о стратегическом слиянии двух датских компаний – Cobham Satcom и Gatehouse Satcom. Об этом сообщает Mobile World Live.

Как ожидается, этот шаг поможет ускорить переход спутниковой отрасли к стандартизованной связи 5G, что поможет обслуживать коммерческий, государственный и оборонный рынки, а также рынок прямой связи (D2D).

Cobham Satcom предоставляет аппаратные платформы RAN и наземную инфраструктуру, а Gatehouse Satcom специализируется на программном обеспечении для 5G NTN (совместимом с 3GPP).

Создаваемое подразделение нацелено на дальнейшую разработку «совместимого с 3GPP программного обеспечения 5G NTN», которое, как отметили в подразделении Cobham Satcom, «Gatehouse Satcom уже доказало свою эффективность в инфраструктуре LEO, MEO и GEO».

Создаваемая компания планирует поддерживать существующие продукты и расширять «решения для подключения 5G/6G NTN следующего поколения» для высокомаржинальных B2B-клиентов, предоставляющих услуги на рынках морской, оборонной промышленности, Интернета вещей, корпоративного сектора и D2D по всему миру.

Своих спутников у компаний нет, но их решения позволяют работать с распространенными спутниковыми сетями.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: телеком спутниковая связь 5G NTN Европа участники рынка консолидация

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

24.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: Британское космическое агентство поддержит 5 проектов в области спутниковой связи суммой в 6,9 млн фунтов стерлингов / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX покупает частоты у EchoStar за $17 млрд / MForum.ru

15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: МТС займется проектом 5G D2C на базе низкоорбитальных спутниковых платформ / MForum.ru

17.07. [Новости компаний] Партнерства: Билайн и Решетнёв договорились о сотрудничестве в области применения неназемных платформ / MForum.ru

14.05. [Новости компаний] Спутниковая связь: ГКРЧ отказала МТС в выдаче частот для экспериментов с D2C-услугами / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: