Спутниковая связь: На спутниковом рынке Европы продолжается консолидация ради поддержки 5G NTN

08.12.2025,
На этот раз речь идет о стратегическом слиянии двух датских компаний – Cobham Satcom и Gatehouse Satcom. Об этом сообщает Mobile World Live.
Как ожидается, этот шаг поможет ускорить переход спутниковой отрасли к стандартизованной связи 5G, что поможет обслуживать коммерческий, государственный и оборонный рынки, а также рынок прямой связи (D2D).
Cobham Satcom предоставляет аппаратные платформы RAN и наземную инфраструктуру, а Gatehouse Satcom специализируется на программном обеспечении для 5G NTN (совместимом с 3GPP).
Создаваемое подразделение нацелено на дальнейшую разработку «совместимого с 3GPP программного обеспечения 5G NTN», которое, как отметили в подразделении Cobham Satcom, «Gatehouse Satcom уже доказало свою эффективность в инфраструктуре LEO, MEO и GEO».
Создаваемая компания планирует поддерживать существующие продукты и расширять «решения для подключения 5G/6G NTN следующего поколения» для высокомаржинальных B2B-клиентов, предоставляющих услуги на рынках морской, оборонной промышленности, Интернета вещей, корпоративного сектора и D2D по всему миру.
Своих спутников у компаний нет, но их решения позволяют работать с распространенными спутниковыми сетями.
теги: телеком спутниковая связь 5G NTN Европа участники рынка консолидация
