Спутниковая связь: Британское космическое агентство поддержит 5 проектов в области спутниковой связи суммой в 6,9 млн фунтов стерлингов

MForum.ru
24.11.2025,
Сумма, конечно, весьма и весьма скромная даже для Британии. И все же интересно посмотреть, куда конкретно направляются средства.
Эти вложения для Британии - стратегическая инвестиция в развитие приоритетных направлений, обозначенных в промышленной стратегии страны.
Прогнозируется, что европейский рынок спутниковой связи к 2033 году достигнет 40 млрд фунтов. Даже скоромная доля в 2% принесет британской экономике около 800 млн фунтов дохода. По некоторым оценкам, каждый фунт, вложенный в программы ESA, приносит британской экономике 7,49 фунтов прямой отдачи.
В целом упомянутые выше проекты направлены на решение ключевых технологических задач: переход на стандарты связи следующего поколения (5G, оптическая связь), обеспечение долгосрочной устойчивости космической деятельности (дозаправка на орбите) и расширение сферы деятельности (Луна). Это соответствует глобальным трендам и может укрепить позиции Великобритании в европейском космическом секторе.
Успех или его отсутствие будут зависеть от последовательного финансирования, успешной коммерциализации разработок и способности британских компаний конкурировать на международной арене.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь Великобритания Европа
--
Публикации по теме:
17.11. [Новости компаний] Спутниковая связь. Связь в поезде: Бюро1440 представило прототип терминала спутниковой связи для железнодорожного транспорта / MForum.ru
12.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: Vodacom договорился о предоставлении услуг и оборудования Starlink в Африке / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: Apple и Globalstar обновят спутниковые возможности iPhone / MForum.ru
09.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX укрепляет частотный портфель для спутниковой связи новой сделкой с EchoStar / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: T-Mobile завлекает к себе абонентов конкурентов возможностью сэкономить на спутниковой связи / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru