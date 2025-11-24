Спутниковая связь: Британское космическое агентство поддержит 5 проектов в области спутниковой связи суммой в 6,9 млн фунтов стерлингов

24.11.2025, MForum.ru

Сумма, конечно, весьма и весьма скромная даже для Британии. И все же интересно посмотреть, куда конкретно направляются средства.

Orbit Fab получит 2.9 млн на разработку технологии дозаправки спутников для продления их срока службы и возможностей маневрирования.

Goonhilly Earth Station, 1.6 млн - на создание интерфейса для совместимости наземных станций связи со стандартом LunaNet для поддержки лунных миссий.

Vicinity Technologies, 1.19 млн - разработка полезной нагрузки для сетей 5G NTN и пользовательских терминалов для предоставления интернета в труднодоступных районах

Archangel Lightworks, 356 тыс. - исследование интеграции технологий оптической связи в глобальную спутниковую сеть OneWeb

Inmarsat (Viasat UK), 881 тыс. Развитие сервиса для правительств по управлению спутниковой связью от разных провайдеров для обеспечения безопасности критических коммуникаций

Эти вложения для Британии - стратегическая инвестиция в развитие приоритетных направлений, обозначенных в промышленной стратегии страны.

Прогнозируется, что европейский рынок спутниковой связи к 2033 году достигнет 40 млрд фунтов. Даже скоромная доля в 2% принесет британской экономике около 800 млн фунтов дохода. По некоторым оценкам, каждый фунт, вложенный в программы ESA, приносит британской экономике 7,49 фунтов прямой отдачи.

В целом упомянутые выше проекты направлены на решение ключевых технологических задач: переход на стандарты связи следующего поколения (5G, оптическая связь), обеспечение долгосрочной устойчивости космической деятельности (дозаправка на орбите) и расширение сферы деятельности (Луна). Это соответствует глобальным трендам и может укрепить позиции Великобритании в европейском космическом секторе.

Успех или его отсутствие будут зависеть от последовательного финансирования, успешной коммерциализации разработок и способности британских компаний конкурировать на международной арене.

