Измерительная техника: Минпромторг планирует ограничить закупки иностранной измерительной техники для госсектора

Минпромторг России рассматривает возможность ввести ограничения на закупку государственными предприятиями зарубежных генераторов и анализаторов сигналов, об этом сегодня пишут Ведомости.

Оборудование может быть включено в так называемый «второй перечень» товаров, доступ к которым ограничивается при наличии российских аналогов. Это решение обсуждается на фоне глубокой импортозависимости отрасли и санкционного давления.

Глубина импортозависимости

По оценкам экспертов, отечественные производители сегодня закрывают лишь 10–15% рынка генераторов и анализаторов сигналов в стоимостном выражении. Теоретический производственный потенциал оценивается выше, но даже он не превышает 60–62% от потребностей рынка. В результате основным поставщиком для высокотехнологичных отраслей остаются глобальные лидеры: американские Keysight Technologies и Tektronix, немецкая Rohde&Schwarz и японская Anritsu. Их оборудование, включая бывшее в употреблении, остается стандартом де-факто для многих лабораторий и исследовательских центров, создавая риски с обслуживанием и поверкой.

Российские альтернативы

На рынке присутствует ряд российских компаний, таких, например, как Новэл (Гамма), Акметрон (Акметех), Микран, челябинский Планар и Микроволновая электроника (InWave). Их продукция, как правило, занимает ценовую нишу между китайскими и западными решениями.

Ключевым вызовом остается функциональность: российские приборы зачастую уступают флагманским западным моделям по доступным частотным диапазонам, точности и набору функций, хотя и подходят для ряда базовых и специализированных задач. Отечественные электронщики уже начали закупать такую технику, однако для сложных измерений и НИОКР полный отказ от импорта пока невозможен.

Последствия и контекст

Попытка административными методами переориентировать спрос на российскую продукцию сталкивается с объективным технологическим разрывом. Решение может стимулировать инвестиции в отечественную разработку, но в краткосрочной перспективе рискует создать дефицит качественного оборудования для критических отраслей, включая оборонно-промышленный комплекс и науку. Успех этой меры будет напрямую зависеть от способности российских производителей быстро наращивать не только объемы, но и технологическую сложность своих решений.

