Мобильная связь: МегаФон в Тамбовской области - около 900 жителей сел впервые получили доступ к 4G/LTE

16.01.2026,
Оборудование запустили в сёлах Староалександровка Староюрьевского округа и Парский Угол Моршанского округа, а также в посёлке Октябрьский Пичаевского округа. В результате работ расширилась зона покрытия сети, а жители получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с, - сообщает пресс-служба МегаФон.
Специалисты МегаФона построили новые базовые станции в рамках проекта «Программа цифровой трансформации» по заказу Департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства региона. Жители уже активно общаются в сети – с начала 2026 года они проговорили более 24 тысяч минут и активно используют мобильный интернет.
«Благодаря совместной работе региональных властей и оператора мы развиваем инфраструктуру в небольших деревнях и сёлах региона. Теперь жители ещё трёх населённых пунктов получили доступ к качественной связи и скоростному мобильному интернету, а это значит, что они смогут оперативно воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами, пообщаться с близкими при помощи стабильной голосовой связи или посмотреть видео в режиме онлайн в высоком разрешении», - прокомментировал директор МегаФона в Тамбовской области Александр Мудрецов.
«В Тамбовской области планомерно развивается инфраструктура связи. Регион активно участвует в федеральном проекте “Устранение цифрового неравенства”. По нему в 2025 году базовые станции сотовой связи за счёт средств федерального бюджета построили в 27 сельских населённых пунктах региона. Важно, что в прошлом году в помощь к федеральной мы запустили свою, региональную программу, которая поможет обеспечить качественной голосовой связью и высокоскоростным интернетом ещё больше населённых пунктов области», — отметил врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства Тамбовской области Андрей Стрельцов.
