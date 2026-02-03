Микроэлектроника: Германская Siltronic вновь предупреждает о «сложных перспективах» в 2026 год

MForum.ru
Siltronics – известный европейский производитель кремниевые пластин для полупроводникового производства. Компания и в октябре 2025 года снижала прогнозы годовой рентабельности. Кроме того, в июне 2025 года она прекратила производство на своем предприятии в Бургхаузене пластин диаметром 150 мм и ниже. По ее оценкам, спрос на ИИ-чипы лишь частично компенсировал слабый спрос на чипы в среднем.
Тем не менее, на деле предварительные результаты компании в 4q2026 оказались лучше прогнозных. Несмотря на это компания заявила, что «в 2026 году рыночная конъюнктура останется сложной».
Можно предположить, что пессимизм компании формируют события на угасающих рынках Европы, где наблюдается слабый спрос в автомобильной и промышленной отраслях на фоне продолжающегося роста издержек.
Аналитики из Metzler Capital, напротив, уверены, что восстановление рынка кремниевых пластин началось и будет продолжаться.
Компания Siltronic сообщила о прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа в размере 86 миллионов евро ($102 млн) в 4q2025, при этом объем продаж составил 372 миллиона евро. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали E75,8 млн и $333,7 млн соответственно.
по материалам Reuters
