Микроэлектроника: В Калифорнийском университете обнаружили дефект в кремнии, который может стать основой для создания практических квантовых устройств

MForum.ru
27.02.2026,
Речь идет о так называемых CN-центрах. Это кубит, состоящий из атомов углерода и азота, не содержащий водорода.
Чем он лучше других?
Кубиты на основе дефектов кристаллической решётки (как знаменитый NV-центр в алмазе) считаются одними из самых перспективных благодаря способности излучать одиночные фотоны и взаимодействовать с электронами. Ключевая проблема - интеграция таких центров в традиционные кремниевые технологии.
До недавнего времени основным кандидатом в кремнии был так называемый T-центр (содержит углерод и водород). Его главные достоинства - это долгое хранение квантовой информации (сопоставимо с NV-центрами) и излучение в "телеком-диапазоне", что критически важно для передачи данных по оптоволокну без потерь.
Но водород делает структуру избыточно хрупкой и чувствительной к условиям производства, что затрудняет создание надёжных и воспроизводимых устройств в промышленных масштабах.
CN-центр сохраняет ключевые свойства T-центра: излучает в телеком-диапазоне и обладает структурной стабильностью, при этом, согласно моделированию, более устойчив и потому более подходит к практическому применению.
Группа профессора Криса Ван де Валле использовала компьютерные симуляции для моделирования дефекта на атомном уровне. Такой подход позволяет предсказывать свойства материалов, ещё не созданных экспериментально.
Американские ученые утверждают, что это открытие открывает путь к созданию квантовых сетей и устройств связи, совместимых с существующей телекоммуникационной инфраструктурой — и всё это на базе проверенного и массового материала.
источник: UC Santa Barbara, Physical Review B (DOI: 10.1103/PhysRevB.111.085305, картинка - Phys.org
--
теги: микроэлектроника квантовые технологии CN-центры кубиты
--
Публикации по теме:
27.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Пекинском университете создали лабораторный прототип транзистора FeFET с графеновым затвором длиной 1нм / MForum.ru
24.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: ASML добилась удвоения мощности источника света в EUV-машинах / MForum.ru
24.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В 2026 году в России может появиться фотолитограф нового поколения? / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Европе разработали новый класс полупроводников на базе GeSn / MForum.ru
09.02. [Новости компаний] Горизонты технологий: Интерфейс «мозг-компьютер» (ИМК) и влияние этого сегмента на рынок микроэлектроники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru