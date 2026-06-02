Микроэлектроника: С сентября 2026 года производителям производственного оборудования микроэлектроники придется доказывать его российскость балльной системой

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Микроэлектроника: С сентября 2026 года производителям производственного оборудования микроэлектроники придется доказывать его российскость балльной системой

16.06.2026, MForum.ru

Об этом рассказывает CNews. Изменения в виде документа №601 от 26 мая 2026 года внесены в ПП 719.

Производителям, например, литографов, по 30 баллов дадут за российские источники излучения, катодные узлы, объективы, оптические тракты, электронно-оптические системы, вакуумные насосы, модули совмещения и высоковольтные источники питания; по 20 - за использование отечественных механизмов перемещения пластин, контроллеров и устройств сопряжения, по 10 - за детекторы электронов, механизмы загрузки, ИБП, электротехнику и каркас.

Свои наборы баллов запланированы также для:

  • оборудования эпитаксии;
  • установок ионной имплантации,
  • оборудования для производства монокристаллов;
  • термической обработки пластин;
  • формирования тонкопленочных структур;
  • лазерного оборудования для обработки и полировки пластин.

Поощряется использование российского ПО, отработку базового техпроцесса на территории РФ.

Обязательным является наличие у производителя прав на конструкторскую документацию, сервисный центр в ЕАЭС (привет, оборудование из Беларуси); наладка и тестирование оборудования в РФ, как и сборка, установка и отладка ПО в РФ.

Как всегда, устанавливаются обязательные минимальные пороги "российскости", исходя из набранных баллов. И порог будет неумолимо расти - требования начнут действовать с сентября 2026 года, ужесточатся с 2029 года, и вновь ужесточатся в 2032 году, если вся эта система баллов еще будет актуальна к этому времени. Подробнее - читайте в CNews.

В отличие от простых изделий электроники, на рынке производственного оборудования зачастую нет конкурентных предложений. В этом смысле новые требования не кажутся своевременными. Тем не менее, если мы ориентируемся на то, что рынок постепенно будет двигаться в сторону конкуренции производителей производственного оборудования, вполне уместно выбирать между ними по принципу российскости. Жаль, если при этом в расчет не будет приниматься разница в стоимости оборудования. Не хотелось бы всякий раз переплачивать за «отечественность», ведь все эти переплаты будут «зашиты» в стоимость конечных изделий, за которые придется платить нам с вами.

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теги: микроэлектроника балльная система производство оборудования производственное оборудование 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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