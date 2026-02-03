Микроэлектроника: Российский фотолитограф Прогресс СТП-350 оценили в 392 млн (без НДС)

MForum.ru

03.02.2026, MForum.ru

Речь об оборудовании, выпускаемом ЗНТЦ. 392 млн - это "базовая стоимость", с дополнительными гарантиями за аппарат могут попросить и 800 млн, узнал CNews. В этой сумме цена расширенного гарантийного обслуживания на 2 года - 58 млн, дополнительные 5 лет гарантии - еще 111 млн. Помимо можно приобрести дополнительные модули: активную виброзащиту за 40 млн руб. и комплект из 24 фотошаблонов за 12 млн руб. (обе цены без НДС).

Производительность оборудования - составит 63 пластины диаметром 150 мм в час или 43 пластины диаметром 200 мм. Рабочая длина волны установки составляет 365 нм. Срок ее службы составляет не менее пяти лет, а вес — 3500 кг.

Компания уже заключила "договора на отложенную поставку" (сколько не сообщается).

Базовая стоимость по моей оценке - привлекательная, конкурентоспособная. Насчет расценок на обслуживание такой уверенности у меня нет.

ЗНТЦ направляла в CNews комментарий, воспроизведу его:

«Стоимость поставки оборудования действительно соответствует условиям контрактов, заключенных в 2025 году, и формируется исходя из текущей себестоимости и конкретных требований заказчиков. Базовая стоимость может быть скорректирована в зависимости от комплектации оборудования и иных особенностей конкретного проекта.

В части сервисного и расширенного гарантийного обслуживания ЗНТЦ в настоящее время прорабатывает возможные модели сопровождения, включая варианты продленной гарантии, модернизации и доукомплектования оборудования комплектующими российского производства по мере их освоения. Конкретные условия и стоимость таких услуг на данный момент не утверждены и не предлагались заказчикам. Опубликованные в СМИ суммы в этой части не подтверждены компанией и не соответствуют текущему статусу проработки сервисных предложений».

© Алексей Бойко, MForum.ru

