Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra с 50-МП камерой, 6500 мАч и защитой IP69 представлен в Индии

MForum.ru

Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra с 50-МП камерой, 6500 мАч и защитой IP69 представлен в Индии

20.07.2026, MForum.ru

Компания Tecno официально представила в Индии флагманский смартфон Camon 50 Ultra, который поступит в продажу 21 июля эксклюзивно на Amazon.in . Устройство предлагает продвинутую камеру, ёмкую батарею и высокую степень защиты, позиционируясь как доступный камерофон для энтузиастов.

Tecno Camon 50 Ultra оснащен 6.78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 1208×2644 пикселей с частотой 144 Гц. Новинка базируется на процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultimate с поддержкой 5G и 5G UltraSave.

Устройство получило систему из трёх 50-мегапиксельных камер: основная с OIS, телефото с 3-кратным зумом и фронтальная с автофокусом. Ультраширокоугольная камера использует 8 Мп сенсор.

Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Корпус получил защиту IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также сертификат MIL-STD-810H . В смартфоне предусмотрены подэкранный сканер отпечатков, поддержка Dolby Atmos и съёмка под водой.

Цена в Индии — 39 999 рупий. Доступные цвета: Nebula Titanium, Cypress Green и Misty Purple . Производитель обещает три года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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