Услуги связи для организаций: Билайн назвали лидером среди операторов на рынке мультисим-решений

21.07.2026, MForum.ru

Вывод о лидерстве Вымпелком в сегменте мультисим-решений предлагает аналитическое агентство Рустеле .КОМ в своем исследовании. Доля Билайна оценена в 16%, что более, чем в 2 раза выше, чем у ближайшего оператора-конкурента. По итогам 2025 года эксперты оценили российский рынок мультисим-решений в 2.6 млрд рублей, к 2030 году они ожидают роста до 3.75 млрд рублей.

Исследование оценивало не только доли рынка, но также технологические решения, механизмы защиты от блокировок мобильного интернета, качество клиентского сервиса, ценовое позиционирование игроков – операторов связи, а также независимых и нишевых компаний.

Высокая оценка Билайна выставлена аналитиками по совокупности параметров:

Решение на базе Private APN и корпоративной сети получило оценку 5 и 5, поскольку обеспечивает эффективную защиту от блокировок за счет маршрутизации трафика в обход публичных точек фильтрации.





«Лучший клиентский опыт» - самый быстрый срок подготовки коммерческого предложения (1 день), высокое качество КП и максимальная вовлечённость менеджеров - по этим показателям Билайн разделил лидерство лишь с одним игроком;





Закрытый контур - подход, при котором трафик изолирован от публичного интернета, что делает связь бизнес-клиентов устойчивой даже при массовых ограничениях мобильной сети;





Крупнейшая абонентская база - наибольшее число обслуживаемых клиентов среди всех участников рынка.

По мнению исследователей, сейчас конкурентоспособность мультисим-решения определяет прежде всего способность контролировать маршрут трафика, - через выделенный APN, частную маршрутизацию и overlay-сети. Это более значимо, чем, например, скорость подключения.

В целом российский рынок мультисим-решений еще не достиг зрелости. В ближайшие годы можно ожидать увеличения числа устройств на одного корпоративного клиента, а также перехода к модели NaaS (сеть как услуга), что позволит перевести сетевые технологии в разряд операционных расходов. При этом новые клиенты закончатся уже в 2026-2027 году и далее придется конкурировать прежде всего качеством и управляемостью услуг.

На горизонте 2028–2030 годов новым фактором могут стать низкоорбитальные спутниковые системы. Поскольку они пока что выведены за контур регуляторных ограничений наземных сетей, в случае предложения рынку канала без блокировок они способны переформатировать сегмент резервирования интернета в корпоративном секторе.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнеса»:

«Бизнесу нужна не просто связь - ему нужна гарантированная доступность сервисов. Именно поэтому мы с самого начала строили наше мультисим-решение вокруг закрытого контура и Private APN: клиент получает не просто канал, а управляемую доступность, даже в условиях ограничений мобильной сети. Мы видим, что рынок меняется, ценность смещается от оборудования к сервису, от количества сим-карт - к контролю маршрута трафика. Билайн здесь в сильной позиции, потому что мы контролируем собственную сеть и можем предоставлять клиентам именно то, что им нужно - стабильность, SLA и быстрый запуск.

Мы планируем усиливать отраслевую экспертизу - в ритейле, транспорте, медицине, - развивать мультиоператорные модели и региональное присутствие, чтобы ещё больше компаний могли получить надежную связь там, где классический интернет не работает или не закрывает насущные потребности».

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теги: Билайн Вымпелком мультисим-решения B2O B2B корпоративные услуги

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