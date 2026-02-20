Услуги для операторов: Билайн и Цитадель стали партнерами, чтобы предложить операторам решения и услуги, которые помогут выполнить требования к СОРМ

MForum.ru
20.02.2026,
Билайн и компания Цитадель, разработчик программно-аппаратных комплексов для системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), подписали соглашение о партнерстве, направленное на обеспечение выполнения требований к СОРМ для телекоммуникационных операторов.
Партнеры планируют совместно развивать решения, которые помогут операторам эффективно соблюдать требования законодательства в области обеспечения доступа уполномоченных органов к информации, необходимой для защиты национальной безопасности. Особое внимание будет уделено развитию сервиса Билайна «АутСОРМинг» - единой платформы технических решений для сбора, хранения и передачи данных в целях выполнения требований к СОРМ.
Объединив экспертизы, Билайн и «Цитадель» смогут предлагать операторам инфраструктурную основу и готовые решения СОРМ, которые обеспечат не только юридическую безопасность, но и высокую устойчивость цифровой инфраструктуры. Их можно будет внедрять просто и быстро, снижая затраты на соблюдение требований к СОРМ. А в дальнейшем - масштабировать и адаптировать под изменения в законодательстве и технологиях.
Решения, предоставленные клиентам в рамках проекта «АутСОРМинг», уже работают в нескольких регионах России.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:
«Современный телекоммуникационный рынок требует не только высокой доступности и скорости, но и полного соответствия требованиям, направленным на обеспечение национальной безопасности. Партнерство с “Цитадель” позволяет нам дать операторам, особенно региональным, надежный, проверенный и простой путь к выполнению требований к СОРМ. “АутСОРМинг” становится не просто сервисом - это стратегическая платформа для устойчивого развития цифровой инфраструктуры».
Михаил Фомин, генеральный директор компании «Цитадель»:
«Операторы связи ищут не просто отдельные услуги, а готовые, интегрированные решения, которые обеспечивают нивелирование рисков в части требований регуляторов и при этом позволяют оптимизировать затраты на исполнение обязательных требований к СОРМ. Сотрудничество с Билайном - это шаг к созданию единой, надежной и доступной экосистемы поддержки операторов связи. Мы уверены, что совместные усилия позволят ускорить цифровизацию и усилить безопасность телекоммуникационной инфраструктуры по всей России».
Мое мнение - услуга рынку необходима, коль скоро регуляторика на сегодня требует обеспечивать СОРМ. Для небольших операторов самостоятельно обеспечить соответствие всем требованиям практически невозможно (или избыточно затратно). Услуга "АутСОРМинг", если ценник на нее не будет чрезмерным, может стать "палочкой-выручалочкой" для таких участников рынка.
